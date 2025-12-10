マドゥエケ2発＆マルティネッリ弾！アーセナルがクルブ・ブルッヘに完勝しCL6戦全勝をキープ

現地時間10日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）はリーグフェーズの第6節が行われ、アーセナルは敵地ヤン・ブレイデルスタディオンでクルブ・ブルッヘと対戦した。

前節、バイエルンとの全勝対決を制し単独首位に立ったアーセナル。守備陣に負傷者が続出する中、この日はインカピエとノアゴールがセンターバックを組み、ライス欠場の中盤はウーデゴール、スビメンディ、メリーノを起用し、前線はギョケレシュ、マドゥエケ、マルティネッリが並んだ。

立ち上がりからボールを保持して主導権を握ったアーセナルは21分、右クロスのこぼれ球をルイス＝スケリーのボレーがエリア内右へのパスとなり、フリーで待ち構えていたインカピエがコースを変えるも、これは右のポストを叩いた。

続く25分、右サイドでボールを受けたマドゥエケが強引にカットインしてペナルティーエリア手前から左足を振り抜くと、強烈なシュートがゴール右上へと突き刺さり、アーセナルが先制する。

先制を許したブルッヘは34分、フォルブスがカットインシュートを狙うが、アーセナル守備陣が体を張ってブロック。37分にはCKのカウンターから再びフォルブスがカットインシュートを放つが、今度はGKラヤが正面でキャッチした。

44分にはファナーケンのダイレクトパスに抜け出したスタンコヴィッチがエリア内右からシュートを放つが、ここはGKラヤが右腕一本で防ぎ、アーセナルが1点リードを維持したまま試合を折り返した。

後半巻き返したいブルッヘだが、開始早々にアーセナルが追加点を挙げる。スビメンディの左クロスがGKファン・デン・ホーヴェルの頭上を越え、ファーポストでフリーとなっていたマドゥエケが頭で難なく押し込み、アーセナルが2-0とリードを広げた。

さらに56分、左サイドで受けたマルティネッリがカットインして右足を振り抜くと、巻いたシュートがゴール右へと吸い込まれ、アーセナルが決定的な3点目を奪った。

試合を決定づけたアーセナルは63分にギョケレシュとインカピエを下げてジェズスとカラフィオーリを投入。さらに71分には2ゴールのマドゥエケとウーデゴールを下げ、サカとヌワネリを投入する。

ブルッヘも選手を入れ替えて反撃に出るが、惜しいチャンスを作るもののCL5試合でわずか1失点のアーセナル守備陣の牙城は崩せず。最後までブルッヘにゴールを許さなかったアーセナルがCL全勝をキープし、ノックアウトフェーズストレートインとなる8位以内を確実なものとした。

■試合結果

クルブ・ブルッヘ 0-3 アーセナル

■得点者

アーセナル：マドゥエケ（25分、47分）、マルティネッリ（56分）