クライマックスシリーズの試合時間は何時から？全カード予定

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)では、ファーストステージ、ファイナルステージでは開催日や試合開始時間が異なる

本記事では、クライマックスシリーズ2026の試合時間をはじめ、セ・パ両リーグの全カード日程、対戦カードを紹介する。

クライマックスシリーズ2026の試合時間は何時から？

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、ファーストステージが10月10日(土)～12日(月・祝)、ファイナルステージが10月14日(水)から開催される。

ファーストステージはセ・パ両リーグとも全試合14:00開始。ファイナルステージは、セ・リーグが曜日によって14:00または18:00、パ・リーグは全試合18:00開始となる。

ファーストステージの試合時間

ファーストステージは、セ・リーグ、パ・リーグともに第1戦から第3戦まで全試合14:00開始のデイゲームで実施される。

セ・リーグ｜巨人vsDeNA

試合 日程 試合開始 対戦カード 会場 第1戦 10月10日(土) 14:00 巨人 vs DeNA 東京ドーム 第2戦 10月11日(日) 14:00 巨人 vs DeNA 東京ドーム 第3戦 10月12日(月・祝) 14:00 巨人 vs DeNA 東京ドーム 予備日 10月13日(火) 18:00 巨人 vs DeNA 東京ドーム

パ・リーグ｜西武vs日本ハム

試合 日程 試合開始 対戦カード 会場 第1戦 10月10日(土) 14:00 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 第2戦 10月11日(日) 14:00 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 第3戦 10月12日(月・祝) 14:00 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 予備日 10月13日(火) 18:00 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

ファイナルステージの試合時間

ファイナルステージは、セ・リーグとパ・リーグで試合開始時間が異なる。

セ・リーグは平日が18:00、土日の第4戦・第5戦が14:00開始。パ・リーグは第1戦から第7戦まで、すべて18:00開始となる。

セ・リーグ｜阪神vsファーストステージ勝者

試合 日程 試合開始 対戦カード 会場 第1戦 10月14日(水) 18:00 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場 第2戦 10月15日(木) 18:00 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場 第3戦 10月16日(金) 18:00 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場 第4戦 10月17日(土) 14:00 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場 第5戦 10月18日(日) 14:00 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場 第6戦 10月19日(月) 18:00 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場 予備日 10月20日(火)・21日(水) 18:00 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場

パ・リーグ｜ソフトバンクvsファーストステージ勝者

パ・リーグのファイナルステージは、福岡ソフトバンクホークスへの2勝アドバンテージ適用により最大7試合制で実施される。

第1戦から第7戦まで、すべて18:00開始のナイターとなる。

試合 日程 試合開始 対戦カード 会場 第1戦 10月14日(水) 18:00 ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 第2戦 10月15日(木) 18:00 ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 第3戦 10月16日(金) 18:00 ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 第4戦 10月17日(土) 18:00 ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 第5戦 10月18日(日) 18:00 ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 第6戦 10月19日(月) 18:00 ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 第7戦 10月20日(火) 18:00 ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡

※各ステージは、勝ち抜け球団が決定した時点で以降の試合が開催されない場合がある。

セ・リーグ クライマックスシリーズ2026の放送・配信予定

ファーストステージ｜巨人vsDeNA

セ・リーグのファーストステージ「読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ」は、東京ドームで開催される。

テレビでは日本テレビ系列、BS日テレ、日テレジータスで中継予定。ネットではTVer、GIANTS TV、Hulu、DAZNでライブ配信される。

試合 日程 地上波 BS CS ネット配信 第1戦 10月10日(土) 日本テレビ系列 15:00～16:55 BS日テレ 14:00～ 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN 第2戦 10月11日(日) NHK総合 - 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN 第3戦 10月12日(月・祝) 日本テレビ系列 14:55～16:45 BS日テレ 14:00～ 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

ファイナルステージ｜阪神vsファーストステージ勝者

セ・リーグのファイナルステージは、阪神タイガースとファーストステージ勝者が阪神甲子園球場で対戦する。

ネットではDAZNなどで生配信予定。テレビではスカパー！などのCS放送やBS放送を中心に中継される。

サービス 視聴方法 放送・配信対象 DAZN ネット配信 ファイナルステージ生配信予定 スカパー！など CSテレビ放送 中継予定 BS放送 テレビ放送 中継予定

パ・リーグ クライマックスシリーズ2026の放送・配信予定

ファーストステージ｜西武vs日本ハム

パ・リーグのファーストステージ「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、ベルーナドームで開催される。

BSではNHK BSが全試合を生中継予定。地上波ではテレビ埼玉、札幌テレビ(STV)、HBC北海道放送で一部試合が放送される。

ネットではパーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNで全試合ライブ配信される。

ファイナルステージ｜ソフトバンクvsファーストステージ勝者

パ・リーグのファイナルステージは、福岡ソフトバンクホークスとファーストステージ勝者がみずほPayPayドーム福岡で対戦する。

地上波ではTOKYO MXが全試合を生中継予定。BSではNHK BSが第1戦、第3戦～第7戦、BS朝日が第2戦を17:45から放送予定となっている。

ネットではパーソル パ・リーグTVとDAZNで全試合ライブ配信される。

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