クライマックスシリーズ ファーストステージはいつ？日程・放送予定

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)が開催され、セ・リーグ、パ・リーグともにファーストステージから日本シリーズ進出を懸けた戦いが始まる。

本記事では、クライマックスシリーズ ファーストステージ2026の試合日程、対戦カード、中継予定を紹介する。

クライマックスシリーズ ファーストステージ2026の日程

2026年のクライマックスシリーズ ファーストステージは、セ・リーグ、パ・リーグともに10月10日(土)から10月12日(月・祝)まで開催される。

セ・リーグでは読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズ、パ・リーグでは埼玉西武ライオンズと北海道日本ハムファイターズが対戦する。

セ・リーグ ファーストステージの日程

セ・リーグのファーストステージは、レギュラーシーズン2位の読売ジャイアンツと3位の横浜DeNAベイスターズが東京ドームで対戦する。

第1戦から第3戦まで、いずれも14:00試合開始予定となっている。

試合 日程 試合開始 対戦カード 会場 第1戦 10月10日(土) 14:00 巨人 vs DeNA 東京ドーム 第2戦 10月11日(日) 14:00 巨人 vs DeNA 東京ドーム 第3戦 10月12日(月・祝) 14:00 巨人 vs DeNA 東京ドーム 予備日 10月13日(火) - 巨人 vs DeNA 東京ドーム

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

パ・リーグ ファーストステージの日程

パ・リーグのファーストステージは、レギュラーシーズン2位の埼玉西武ライオンズと3位の北海道日本ハムファイターズがベルーナドームで対戦する。

第1戦は10月10日(土)14:00から開催。第2戦、第3戦も10月11日(日)、12日(月・祝)に予定されている。

試合 日程 試合開始 対戦カード 会場 第1戦 10月10日(土) 14:00 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 第2戦 10月11日(日) 未記載 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 第3戦 10月12日(月・祝) 未記載 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 予備日 10月13日(火) - 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

クライマックスシリーズ ファーストステージ2026のテレビ放送・ネット配信予定

2026年のクライマックスシリーズ ファーストステージは、セ・リーグ、パ・リーグともに10月10日(土)から10月12日(月・祝)まで開催される。

セ・リーグでは巨人とDeNA、パ・リーグでは西武と日本ハムが対戦し、地上波・BS・CS放送に加えて複数の動画配信サービスでライブ中継される。

セ・リーグ ファーストステージ｜巨人vsDeNAの放送・配信予定

セ・リーグのファーストステージ「読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ」は、東京ドームで開催される。

テレビでは日本テレビ系列、BS日テレ、日テレジータスで中継予定。ネットではTVer、GIANTS TV、Hulu、DAZNなどでライブ配信される。

試合 日程 地上波 BS CS ネット配信 第1戦 10月10日(土) 日本テレビ系列 15:00～16:55

BS日テレ 14:00～ 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN 第2戦 10月11日(日) NHK総合 - 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN 第3戦 10月12日(月・祝) 日本テレビ系列 14:55～16:45 BS日テレ 14:00～ 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

パ・リーグ ファーストステージ｜西武vs日本ハムの放送・配信予定

パ・リーグのファーストステージ「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、ベルーナドームで開催される。

テレビではNHK BSが全試合を生中継予定。地上波ではテレビ埼玉や北海道のローカル局でも一部試合が放送される。

ネットではパーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNで全試合ライブ配信される。

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

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