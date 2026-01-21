【チャンピオンズリーグ：順位表】アーセナルに続きバイエルンが決勝T行き決定…イングランド勢5クラブが上位に

チャンピオンズリーグ（CL）はリーグフェーズの第7節が終了。今節終了時点の順位が確定した。

すでにアーセナルが決勝トーナメントストレートインを決めている中、2位バイエルンはハリー・ケインがユニオンSG戦で2得点を挙げ、退場者を出しながら2-0と勝利。決勝トーナメントストレートインを決めた。

上位陣ではリヴァプール、ニューカッスル、チェルシーなどが勝利。イングランド勢がストレートイン圏内をキープしている。

また、日本人所属クラブでは、フランクフルトのリーグフェーズ敗退が決定。スポルティングCPは10位、モナコは21位、コペンハーゲンは26位、アヤックスは32位となっている。

■CLリーグフェーズ第7節終了時点の順位表（勝ち点／得失点差）

1位：アーセナル（21／18）

2位：バイエルン（18／13）

3位：レアル・マドリー（15／11）

4位：リヴァプール（15／6）

5位：トッテナム（14／8）

6位：PSG（13／10）

7位：ニューカッスル（13／10）

8位：チェルシー（13／6）

＝＝＝決勝トーナメント ストレートイン＝＝＝

9位：バルセロナ（13／5）

10位：スポルティングCP（13／5）

11位：マンチェスター・シティ（13／4）

12位：アトレティコ・マドリー（13／3）

13位：アタランタ（13／1）

14位：インテル（12／6）

15位：ユヴェントス（12／4）

16位：ドルトムント（11／4）

17位：ガラタサライ（10／0）

18位：カラバフ（10／-2）

19位：マルセイユ（9／0）

20位：レヴァークーゼン（9／-4）

21位：モナコ（9／-6）

22位：PSV（8／1）

23位：アスレティック・クラブ（8／-4）

24位：オリンピアコス（8／-5）

＝＝＝決勝トーナメント プレーオフ＝＝＝

25位：ナポリ（8／-5）

26位：コペンハーゲン（8／-6）

27位：クラブ・ブルッヘ（7／-5）

28位：ボデ/グリムト（6／-2）

29位：ベンフィカ（6／-4）

30位：パフォス（6／-6）

31位：ユニオンSG（6／-10）

32位：アヤックス（6／-12）

33位：フランクフルト（4／-9）

34位：スラヴィア・プラハ（3／-11）

35位：ビジャレアル（1／-10）

36位：カイラト（1／-14）