【チャンピオンズリーグ：順位表】アーセナルに続きバイエルンが決勝T行き決定…イングランド勢5クラブが上位に

チャンピオンズリーグ（CL）はリーグフェーズの第7節が終了。今節終了時点の順位が確定した。
すでにアーセナルが決勝トーナメントストレートインを決めている中、2位バイエルンはハリー・ケインがユニオンSG戦で2得点を挙げ、退場者を出しながら2-0と勝利。決勝トーナメントストレートインを決めた。
上位陣ではリヴァプール、ニューカッスル、チェルシーなどが勝利。イングランド勢がストレートイン圏内をキープしている。
また、日本人所属クラブでは、フランクフルトのリーグフェーズ敗退が決定。スポルティングCPは10位、モナコは21位、コペンハーゲンは26位、アヤックスは32位となっている。
■CLリーグフェーズ第7節終了時点の順位表（勝ち点／得失点差）
1位：アーセナル（21／18）
2位：バイエルン（18／13）
3位：レアル・マドリー（15／11）
4位：リヴァプール（15／6）
5位：トッテナム（14／8）
6位：PSG（13／10）
7位：ニューカッスル（13／10）
8位：チェルシー（13／6）
＝＝＝決勝トーナメント ストレートイン＝＝＝
9位：バルセロナ（13／5）
10位：スポルティングCP（13／5）
11位：マンチェスター・シティ（13／4）
12位：アトレティコ・マドリー（13／3）
13位：アタランタ（13／1）
14位：インテル（12／6）
15位：ユヴェントス（12／4）
16位：ドルトムント（11／4）
17位：ガラタサライ（10／0）
18位：カラバフ（10／-2）
19位：マルセイユ（9／0）
20位：レヴァークーゼン（9／-4）
21位：モナコ（9／-6）
22位：PSV（8／1）
23位：アスレティック・クラブ（8／-4）
24位：オリンピアコス（8／-5）
＝＝＝決勝トーナメント プレーオフ＝＝＝
25位：ナポリ（8／-5）
26位：コペンハーゲン（8／-6）
27位：クラブ・ブルッヘ（7／-5）
28位：ボデ/グリムト（6／-2）
29位：ベンフィカ（6／-4）
30位：パフォス（6／-6）
31位：ユニオンSG（6／-10）
32位：アヤックス（6／-12）
33位：フランクフルト（4／-9）
34位：スラヴィア・プラハ（3／-11）
35位：ビジャレアル（1／-10）
36位：カイラト（1／-14）