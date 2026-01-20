【チャンピオンズリーグ：順位表】アーセナルが7連勝で決勝Tストレートイン！日本人所属クラブは…

チャンピオンズリーグ（CL）はリーグフェーズの第7節が終了。アーセナルが16強ストレートインを決めた。

アーセナルはインテルと対戦すると、ガブリエウ・ジェズスの2ゴールなどで3-1と勝利。唯一の7連勝を達成し、ストレートインを決めた。2位バイエルンが今節引き分け以下に終わると、首位も決まる。

レアル・マドリーはモナコに6-1と大勝し、2位に浮上。一方で、マンチェスター・シティはボデ/グリムト相手に敵地で敗戦。足踏みとなり、7位となっている。

また、日本人所属クラブでは、パリ・サンジェルマンを下したスポルティングCPがストレートイン圏内の6位に浮上。コペンハーゲンは24位、アヤックスは31位、フランクフルトは33位と敗退危機にさらされている。

■CLリーグフェーズ第7節終了時点の順位表（勝ち点／得失点差）

1位：アーセナル（21／18）

2位：レアル・マドリー（15／11）

3位：バイエルン（15／11）

4位：トッテナム（14／8）

5位：PSG（13／10）

6位：スポルティングCP（13／5）

7位：マンチェスター・シティ（13／4）

8位：アタランタ（13／2）

＝＝＝決勝トーナメント ストレートイン＝＝＝

9位：インテル（12／6）

10位：アトレティコ・マドリー（12／3）

11位：リヴァプール（12／3）

12位：ドルトムント（11／4）

13位：ニューカッスル（10／7）

14位：チェルシー（10／5）

15位：バルセロナ（10／3）

16位：マルセイユ（9／3）

17位：ユヴェントス（9／2）

18位：ガラタサライ（9／0）

19位：レヴァークーゼン（9／-4）

20位：モナコ（9／-6）

21位：PSV（8／4）

22位：オリンピアコス（8／-5）

23位：ナポリ（8／-5）

24位：コペンハーゲン（8／-6）

＝＝＝決勝トーナメント プレーオフ＝＝＝

25位：カラバフ（7／-3）

26位：クラブ・ブルッヘ（7／-5）

27位：ボデ/グリムト（6／-2）

28位：ベンフィカ（6／-2）

29位：パフォス（6／-5）

30位：ユニオンSG（6／-8）

31位：アヤックス（6／-12）

32位：アスレティック・クラブ（5／-5）

33位：フランクフルト（4／-8）

34位：スラヴィア・プラハ（3／-9）

35位：ビジャレアル（1／-10）

36位：カイラト（1／-14）