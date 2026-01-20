【チャンピオンズリーグ：順位表】アーセナルが7連勝で決勝Tストレートイン！日本人所属クラブは…

チャンピオンズリーグ（CL）はリーグフェーズの第7節が終了。アーセナルが16強ストレートインを決めた。
アーセナルはインテルと対戦すると、ガブリエウ・ジェズスの2ゴールなどで3-1と勝利。唯一の7連勝を達成し、ストレートインを決めた。2位バイエルンが今節引き分け以下に終わると、首位も決まる。
レアル・マドリーはモナコに6-1と大勝し、2位に浮上。一方で、マンチェスター・シティはボデ/グリムト相手に敵地で敗戦。足踏みとなり、7位となっている。
また、日本人所属クラブでは、パリ・サンジェルマンを下したスポルティングCPがストレートイン圏内の6位に浮上。コペンハーゲンは24位、アヤックスは31位、フランクフルトは33位と敗退危機にさらされている。
■CLリーグフェーズ第7節終了時点の順位表（勝ち点／得失点差）
1位：アーセナル（21／18）
2位：レアル・マドリー（15／11）
3位：バイエルン（15／11）
4位：トッテナム（14／8）
5位：PSG（13／10）
6位：スポルティングCP（13／5）
7位：マンチェスター・シティ（13／4）
8位：アタランタ（13／2）
＝＝＝決勝トーナメント ストレートイン＝＝＝
9位：インテル（12／6）
10位：アトレティコ・マドリー（12／3）
11位：リヴァプール（12／3）
12位：ドルトムント（11／4）
13位：ニューカッスル（10／7）
14位：チェルシー（10／5）
15位：バルセロナ（10／3）
16位：マルセイユ（9／3）
17位：ユヴェントス（9／2）
18位：ガラタサライ（9／0）
19位：レヴァークーゼン（9／-4）
20位：モナコ（9／-6）
21位：PSV（8／4）
22位：オリンピアコス（8／-5）
23位：ナポリ（8／-5）
24位：コペンハーゲン（8／-6）
＝＝＝決勝トーナメント プレーオフ＝＝＝
25位：カラバフ（7／-3）
26位：クラブ・ブルッヘ（7／-5）
27位：ボデ/グリムト（6／-2）
28位：ベンフィカ（6／-2）
29位：パフォス（6／-5）
30位：ユニオンSG（6／-8）
31位：アヤックス（6／-12）
32位：アスレティック・クラブ（5／-5）
33位：フランクフルト（4／-8）
34位：スラヴィア・プラハ（3／-9）
35位：ビジャレアル（1／-10）
36位：カイラト（1／-14）