CL予選3回戦のカードが決定…伊東純也所属のヘンクはシャフタールと激突

欧州サッカー連盟(UEFA)は19日、チャンピオンズリーグ予選3回戦の組み合わせ抽選会を行った。

8月3日&4日、10日に開催予定の予選3回戦からは伊東純也の所属するベルギーのヘンク、シャフタール、ベンフィカ、モナコ、スパルタク・モスクワなどが登場予定で、ヘンクvsシャフタール、スパルタク・モスクワvsベンフィカのカードが決定した。

モナコはラピッド・ウィーンvsスパルタ・プラハの勝者と激突する。

なお、予選2回戦は7月20日&21日、7月27日&28日に開催予定となっており、田中亜土夢のHJKヘルシンキはマルメと激突。HJKが勝ち上がった場合、予選3回戦ではスコットランドのレンジャーズと激突することが決まった。北川航也所属のラピッド・ウィーンはスパルタ・プラハに勝利して勝ち上がった場合、予選3回戦でモナコと戦う。

■CL予選3回戦のカード

●チャンピオンズパス

ディナモ・ザグレブ/オモニアの勝者 vs レギア・ワルシャワ/フローラの勝者

リンカーン・レッド・インプスFC/CFRクルージュの勝者 vs スロヴァン・ブラチスラヴァ/ヤングボーイズの勝者

オリンピアコス/ネフチ・バクーの勝者 vs NSムラ/ルドゴレツの勝者

カイラト/レッドスターの勝者 vs FCアラシュケルト/シェリフ・ティラスポリの勝者

マルメ/HJKヘルシンキの勝者 vs レンジャーズ

フェレンツヴァーロシュTC/FKジャルギリスの勝者 vs スラヴィア・プラハ

●リーグパス

PSV/ガラタサライの勝者 vs セルティック/ミッティランの勝者

スパルタク・モスクワ vs ベンフィカ

ヘンク vs シャフタール

モナコ vs ラピッド・ウィーン/スパルタ・プラハの勝者