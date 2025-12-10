CLリーグフェーズ6試合が終了…残り2試合で日本人所属クラブの順位は？

チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節が11日に行われた。
リーグフェーズ唯一の6連勝となったのはアーセナル。前節バイエルンとの全勝対決を制し、クルブ・ブルッヘも3-0と一蹴して6連勝を飾った。また、伊藤洋輝所属の2位バイエルンもスポルティングCPを3-1と下し、5勝目を獲得。2チームは最低でもプレーオフ進出を決めた。
また、上位陣は王者パリ・サンジェルマンやマンチェスター・シティといった強豪クラブが順当に並ぶ。一方で、リヴァプールやチェルシー、バルセロナといったクラブは残り2試合でストレートイン圏内には届いていない。
なお、守田英正所属のスポルティングCPは14位、南野拓実所属のモナコは19位、鈴木淳之介所属のコペンハーゲンは24位、堂安律所属のフランクフルトは30位、今大会初勝利を挙げた板倉滉所属のアヤックスは33位となっている。
順位は以下の通り。
1.アーセナル
2.バイエルン
3.パリ・サンジェルマン
4.マンチェスター・シティ
5.アタランタ
6.インテル
7.レアル・マドリー
8.アトレティコ・マドリー
↑ストレートイン↑
9.リヴァプール
10.ドルトムント
11.トッテナム
12.ニューカッスル
13.チェルシー
14.スポルティングCP
15.バルセロナ
16.マルセイユ
↑プレーオフシード↑
17.ユヴェントス
18.ガラタサライ
19.モナコ
20.レヴァークーゼン
21.PSV
22.カラバフ
23.ナポリ
24.コペンハーゲン
↑プレーオフノンシード↑
25.ベンフィカ
26.パフォス
27.ユニオンSG
28.アトレティック・クラブ
29.オリンピアコス
30.フランクフルト
31.クルブ・ブルッヘ
32.ボデ/グリムト
33.スラヴィア・プラハ
34.アヤックス
35.ビジャレアル
36.カイラト