CLリーグフェーズ6試合が終了…残り2試合で日本人所属クラブの順位は？

チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節が11日に行われた。

リーグフェーズ唯一の6連勝となったのはアーセナル。前節バイエルンとの全勝対決を制し、クルブ・ブルッヘも3-0と一蹴して6連勝を飾った。また、伊藤洋輝所属の2位バイエルンもスポルティングCPを3-1と下し、5勝目を獲得。2チームは最低でもプレーオフ進出を決めた。

また、上位陣は王者パリ・サンジェルマンやマンチェスター・シティといった強豪クラブが順当に並ぶ。一方で、リヴァプールやチェルシー、バルセロナといったクラブは残り2試合でストレートイン圏内には届いていない。

なお、守田英正所属のスポルティングCPは14位、南野拓実所属のモナコは19位、鈴木淳之介所属のコペンハーゲンは24位、堂安律所属のフランクフルトは30位、今大会初勝利を挙げた板倉滉所属のアヤックスは33位となっている。

順位は以下の通り。

1.アーセナル

2.バイエルン

3.パリ・サンジェルマン

4.マンチェスター・シティ

5.アタランタ

6.インテル

7.レアル・マドリー

8.アトレティコ・マドリー

↑ストレートイン↑

9.リヴァプール

10.ドルトムント

11.トッテナム

12.ニューカッスル

13.チェルシー

14.スポルティングCP

15.バルセロナ

16.マルセイユ

↑プレーオフシード↑

17.ユヴェントス

18.ガラタサライ

19.モナコ

20.レヴァークーゼン

21.PSV

22.カラバフ

23.ナポリ

24.コペンハーゲン

↑プレーオフノンシード↑

25.ベンフィカ

26.パフォス

27.ユニオンSG

28.アトレティック・クラブ

29.オリンピアコス

30.フランクフルト

31.クルブ・ブルッヘ

32.ボデ/グリムト

33.スラヴィア・プラハ

34.アヤックス

35.ビジャレアル

36.カイラト