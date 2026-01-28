英5クラブがCLベスト16進出決定…守田英正所属スポルティングもストレートイン

チャンピオンズリーグのリーグフェーズが終了し、最終順位が決定。突破クラブが決まった。

決勝トーナメントストレートインは、すでに前節終了時点で決まっていたアーセナルやバイエルンに加え、リヴァプールやトッテナム、チェルシー、マンチェスター・シティが突破。イングランド5クラブがベスト16進出を決め、守田英正が途中出場したスポルティングCPも終了間際の劇的ゴールでベスト16に滑り込んだ。

一方で、レアル・マドリーやインテルといった名門クラブ、王者パリ・サンジェルマンはノックアウトフェーズ・プレーオフ行きが決定。シードとなったため、ノンシードのドルトムントやモナコ、オリンピアコスなどと対戦する可能性がある。

また、鈴木淳之介のコペンハーゲン、板倉滉のアヤックス、堂安律のフランクフルトはリーグフェーズでの敗退が決まった。

なお、プレーオフは抽選会の後、2026/2/18(水)-19(木)・25(水)-26(木)に行われる。

【決勝トーナメントストレートイン】

アーセナル、バイエルン、リヴァプール、トッテナム、バルセロナ、チェルシー、スポルティングCP、マンチェスター・シティ

【プレーオフシード】

レアル・マドリー、インテル、パリ・サンジェルマン、ニューカッスル、ユヴェントス、アトレティコ・マドリー、アタランタ、レヴァークーゼン

【プレーオフノンシード】

ドルトムント、オリンピアコス、クラブ・ブルッヘ、ガラタサライ、モナコ、カラバフ、ボデ/グリムト、ベンフィカ

【敗退クラブ】

マルセイユ、パフォス、ユニオンSG、PSV、アスレティック・クラブ、ナポリ、コペンハーゲン、アヤックス、フランクフルト、スラヴィア・プラハ、ビジャレアル、カイラト