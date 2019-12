CLで南野拓実にゴールを許したリヴァプールGK、南野加入にSNSで反応「タクミ、ようこそ！」

現地時間19日、昨季の欧州王者リヴァプールが、日本代表FW南野拓実をザルツブルクからの完全移籍で獲得したことを発表した。

今シーズン、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)でリヴァプールはザルツブルクと同組になり、両者の対戦はホーム&アウェーともにリヴァプールが勝利を収めた。だがこの2戦で南野拓実はザルツブルク攻撃のキーマンとして存在感を示したことにより、リヴァプール首脳陣も日本代表FWの才能を高く評価したと伝えられている。

南野のリヴァプール加入が決まり、SNSでリヴァプールの選手たちも歓迎の意向を示している。10月2日のグループリーグ第2節で、南野拓実にゴールを破られたリヴァプールGKアドリアンは『Twitter』で「You'll never Walk Alone タクミ、ようこそ!!」と南野のアカウントを引用RTしながらメッセージを発信。

このアドリアンの言葉に、リヴァプール同僚ジョルジニオ・ワイナルドゥムも歓迎の意向を示すアイコンで反応している。

また、2004年~2007年までリヴァプールでプレーした元スペイン代表のクラブOB、ルイス・ガルシア氏も南野の加入を受けて「ここまでクリエイティブなプレーヤーを見つけるのはとても難しいこと!南野拓実は違いをもたらすことができるスペシャルなプレーヤーだと思う」と自身のSNSで南野に対して期待を寄せている。

南野にゴールを許したアドリアン始め、リヴァプールの選手やOBからしても日本人FWの加入決定は待望のニュースとなっていたようだ。

Creativity is very difficult to find on these days of data and analysis!! Takumi Minamino is one of those special players that can provide something different. All the best. #ExpecttheUnexpected #OnceaRedAlwaysaRed https://t.co/0DfdgFCL7r