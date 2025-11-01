このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
team-logoジェフユナイテッド千葉
team-logo北海道コンサドーレ札幌
【千葉vs札幌を配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
GOAL

【11月2日】ジェフユナイテッド千葉vs北海道コンサドーレ札幌の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第35節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第35節、ジェフユナイテッド千葉対北海道コンサドーレ札幌のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZN月額プラン最安値

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録

2025年11月2日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第35節で、ジェフユナイテッド千葉と北海道コンサドーレ札幌が対戦する。

【J2第35節】千葉vs札幌をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

本記事では、ジェフユナイテッド千葉vs北海道コンサドーレ札幌の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ジェフユナイテッド千葉vs北海道コンサドーレ札幌｜試合日程・キックオフ時間

ジェフユナイテッド千葉vs北海道コンサドーレ札幌は、11月2日(日)にジェフユナイテッド千葉のホーム、フクダ電子アリーナで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第35節
  • 日時：2025年11月2日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：ジェフユナイテッド千葉 vs 北海道コンサドーレ札幌
  • 会場：フクダ電子アリーナ

【J2第35節】千葉vs札幌をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ジェフユナイテッド千葉vs北海道コンサドーレ札幌｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第35節のジェフユナイテッド千葉vs北海道コンサドーレ札幌は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【J2第35節】千葉vs札幌をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ジェフユナイテッド千葉vs北海道コンサドーレ札幌のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグ2025全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ジェフユナイテッド千葉vs北海道コンサドーレ札幌 チーム情報

ジェフユナイテッド千葉 vs 北海道コンサドーレ札幌 スタメン

ジェフユナイテッド千葉Home team crest

4-4-2

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestHCS
35
若原智哉
28
河野貴志
67
日高大
2
高橋壱晟
13
鈴木大輔
14
椿直起
18
杉山直宏
44
品田愛斗
6
ドゥドゥ
29
カルリーニョス・ジュニオ
20
石川大地
1
菅野孝憲
50
浦上仁騎
2
髙尾瑠
47
西野奨太
33
近藤友喜
7
スパチョーク
31
木戸柊摩
16
長谷川竜也
6
高嶺朋樹
3
パク・ミンギュ
27
荒野拓馬

3-4-2-1

HCSAway team crest

JEF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 小林慶行

HCS
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 柴田慎吾

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

JEF
-直近成績

ゴールを許す
4/4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

HCS
-直近成績

ゴールを許す
5/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

JEF

直近の 5 試合

HCS

2

勝利

1

Draw

2

勝利

9

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

0