AFCチャンピオンズリーグエリート
team-logo成都銭宝足
team-logoサンフレッチェ広島
Yuta Tokuma

【11月25日】成都蓉城vsサンフレッチェ広島のテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート2025-26リーグステージ第5節

【ACLE放送予定】11月25日開催のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第5節、成都蓉城対サンフレッチェ広島のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月25日(火)に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第5節で、成都蓉城とサンフレッチェ広島が対戦する。

本記事では、成都蓉城vsサンフレッチェ広島の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

成都蓉城vsサンフレッチェ広島｜試合日程・キックオフ時間

成都蓉城vsサンフレッチェ広島は、11月25日(火)に成都蓉城のホーム、鳳凰山体育公園サッカー場で開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第5節
  • 日時：2025年11月25日(火) 21:15キックオフ
  • 対戦：成都蓉城 vs サンフレッチェ広島
  • 会場：鳳凰山体育公園サッカー場

成都蓉城vsサンフレッチェ広島｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第5節の成都蓉城vsサンフレッチェ広島は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

成都蓉城vsサンフレッチェ広島のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

成都蓉城vsサンフレッチェ広島 チーム情報

成都銭宝足 vs サンフレッチェ広島 スタメン

成都銭宝足Home team crest

5-4-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestSHI
1
T. Jian
11
Y. Gurfinkel
5
ティモ・レツヘルト
2
ヘタオ・フー
19
ヤンフェンドン
22
ヤン・リー
16
明陽陽
7
韋世豪
8
ティム・チョウ
10
ロムロ
9
フェリペ
1
大迫敬介
30
トルガイ・アルスラン
33
塩谷司
4
荒木隼人
9
ジャーメイン良
13
新井直人
39
中村草太
15
中野就斗
3
山﨑大地
14
田中聡
17
木下康介

3-4-2-1

SHIAway team crest

CRC
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • J. Seo

SHI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ミヒャエル・スキッベ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

CRC
-直近成績

ゴールを許す
4/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

SHI
-直近成績

ゴールを許す
7/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

順位表

0