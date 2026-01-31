チェルシー、0-2からの大逆転！エンソの劇的AT弾でウェストハムに競り勝ち公式戦5連勝

現地時間31日、イングランド・プレミアリーグは第24節が行われ、チェルシーはホームのスタンフォード・ブリッジにウェストハムを迎えた。

公式戦4連勝中のチェルシーはトップにデラップを置き、2列目にはパーマー、ガルナチョ、バイノー＝ギッテンスを起用。ミッドウィークのナポリ戦でベンチスタートだったメンバーで攻撃陣を構成した。

好調のチェルシーだが、ウェストハムも公式戦3連勝中と好調を維持。すると7分、ペナルティーエリア右でボールを受けたボーウェンが左足でクロスを入れると、ゴール前に飛び出したパブロは届かなかったものの、ボールはそのままゴール左へと吸い込まれ、ウェストハムが先制に成功した。

先制した後もウェストハムは鋭いカウンターからチェルシーゴールを脅かす。15分、ボーウェンのスルーパスに抜け出したカステジャーノスがエリア内右で決定機を迎えるも、至近距離からのシュートはGKロベルト・サンチェスが正面で防いだ。

ウェストハムの勢いに押されるチェルシーは、さらに25分、バイノー＝ギッテンスが負傷してピッチを退き、代わりにネトを投入した。

反撃に出たいチェルシーだが、次の1点を奪ったのはウェストハム。36分、大きなサイドチェンジを右サイドで受けたボーウェンがエリア内右にパスを送ると、アンダーラップしたワン＝ビサカがマイナスに折り返す。これをサマーフィルがダイレクトでゴール右へと突き刺し、ウェストハムが追加点を挙げた。

2点ビハインドで試合を折り返したチェルシーは後半、ガルナチョ、ハト、バディシアルを下げてジョアン・ペドロ、ククレジャ、フォファナを投入し巻き返しを図る。

すると迎えた57分、ドリブルで持ち上がったフォファナがそのままペナルティーエリア右からクロスを入れると、ファーポストのJ・ペドロが頭で合わせてチェルシーが1点を返す。

勢いづいたチェルシーは70分、左サイドからネトが入れたクロスをファーポストのグストが頭で折り返すと、キルマンと競り合ったデラップのヘディングはクロスバーを叩く。このこぼれ球をククレジャがダイビングヘッドで押し込み、チェルシーが同点に追いついた。

こうなると試合の流れは完全にチェルシー。81分にはグストに代えてリース・ジェームズを投入し、交代枠を使い切って勝負に出る。

その後もチェルシーが猛攻を仕掛け、ウェストハムは自陣に引いてゴール前を固め、我慢の時間帯が続く。迎えたアディショナルタイム、カイセドのスルーパスをエリア内右で受けたJ・ペドロがゴール前に折り返すと、エンソ・フェルナンデスがダイレクトで押し込み、土壇場でチェルシーが逆転に成功する。

終盤はウェストハムがフラストレーションを溜めて乱闘騒ぎも起き、トディボが退場。ラストプレーではGKアレオラも攻め上がったが、逃げ切ったチェルシーが逆転勝ちを収めて公式戦5連勝を飾った。

■試合結果

チェルシー 3-2 ウェストハム

■得点者

チェルシー：J・ペドロ（57分）、ククレジャ（70分）、エンソ（90+2分）

ウェストハム：ボーウェン（7分）、サマーフィル（36分）