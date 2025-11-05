9度目の危険運転発覚で免停＆300時間の無給奉仕活動…チェルシー、物議醸す24歳DFに厳重注意か

チェルシーは、危険運転の罪を認めたDFウェズレイ・フォファナと面談を行ったようだ。

2022年にチェルシーへと加入し、長期離脱を経験しながらも主力の1人として活躍するフォファナ。しかし、度重なる危険運転が問題に。過去に犯した8度のスピード違反によって、5月に2年間の運転免許停止処分を受けていた。だが、さらに過去の危険運転が発覚。今年4月20日、A3号線の路肩を猛スピードで走行する姿が確認されており、先週フォファナ自身が危険運転の罪を認めている。

再び違反が発覚したことにより、300時間の無給奉仕活動を含む18カ月間の社会奉仕活動を命じられたフォファナ。そして『The Athletic』によると、チェルシー側も話し合いを行うことが重要と考え、選手と面談した模様。クラブのスタンスは「選手を24時間監視しているわけではなく、一部の問題は選手自身と経営陣の責任で対応する」というものだが、チェルシー側は今回の件で面談が不可欠と考えたようだ。

なお、今回の判決を下したジュリー・クーパー地方判事は、フォファナに対して以下のように警告したという。

「自らの行動にもっと責任を感じる必要がある」

「資格停止処分が終わった後、運転免許試験に合格するまでは運転できない。資格停止処分を受けたまま運転すれば、ほぼ確実に刑務所行きになる。キャリアを終わらせることになる」