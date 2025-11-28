2カ月離脱の続いたチェルシーFWパーマーがアーセナルとの大一番で復帰へ…指揮官はエステヴァンとの共存の可能性にも言及

チェルシーのコール・パーマーがアーセナル戦で復帰できる見込みだ。

2023年からプレーするチェルシーで大活躍するパーマー。しかし今シーズン、負傷による欠場が相次いで、ここまで公式戦4試合の出場にとどまる。9月のマンチェスター・ユナイテッド戦を最後に鼠径部のケガ、さらには不運なつま先の骨折で2カ月以上にわたってピッチから離れていた。

そんなパーマーだが、30日に迎えるロンドンのライバルである首位アーセナルとの大一番で復帰できそうだ。28日のプレスカンファレンスでエンツォ・マレスカ監督が明かした。

「（パーマーがアーセナル戦でプレーできるか、先発出場できるかの問いに）彼はその両方で可能だ。良いニュースだ。みんなが喜んでいるし、チームメイトが彼の復帰を喜んでいる。最も大切なことはコール自身が幸せであることだ。なぜならフットボール選手は試合でプレーすることを望んでいるからだ」

また、マレスカ監督はバルセロナ戦で大活躍した18歳の新鋭エステヴァン・ウィリアンとパーマーが共存できるかの問いにも回答した。

「彼らは一緒にプレーできる。対戦相手やゲームプラン次第だ。しかし、彼らが一緒にプレーするのを観戦することをファンが楽しみにしていることは間違いのないことだ」