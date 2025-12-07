イングランド2部チャールトンvsポーツマス、ファンが体調崩して中止に…その後ファンは搬送先で死去

イングランド2部チャンピオンシップのチャールトン・アスレティックvsポーツマスがファンの体調不良により中止となった。

6日に行われたチャンピオンシップ第19節でチャールトンとポーツマスが対戦。試合開始から10分余りが経とうとする中、チャールトンのファンが体調を崩して救命措置が必要な状況に陥る。

試合は一時中断され、救急隊がスタンドで救命措置を行う間、当初選手たちはピッチ上でその行方を見守っていた。しかし、中断から1時間近くが経過しようとする中、主審のマチュー・ダナヒュー氏は試合中止の判断を下した。

試合中止が決まった後、チャールトンは声明を発表。その中で「クラブはポーツマスとの本日の試合でクラブのサポーターが救命措置を受けた後に死去したと報告することに強く打ちひしがれている」と明かし、以下に続けた。

「クラブはクラブスタッフとメディカルスタッフに感謝を伝える。しかし、残念なことにその後サポーターは病院で息を引き取った。クラブは試合を観戦したサポーター、ポーツマスの選手やスタッフの忍耐や理解に感謝している。クラブの全員がとても難しい時間を過ごしているこのサポーターの家族や友人に哀悼の意を表する」