チェンジストリートの配信予定・視聴方法

音楽バラエティ番組「チェンジストリート」が、12月19日(金)より放送される。

本記事では、「チェンジストリート」の放送・配信予定、視聴方法を紹介する。

チェンジストリート｜概要

「チェンジストリート」は日韓国交正常化60周年を記念して行われる超大型プロジェクトの音楽バラエティ番組。

日韓を代表するアーティストたちが互いの国を訪れ、見知らぬ街で繰り広げるバスキング（路上ライブ）を中心に、現地の文化体験やスタジオでのリアクション＆トークを組み合わせた、新概念の音楽バラエティ番組だ。

出演者は以下の通り。

出演者

MC：ユンホ（東方神起）、シン・ドンヨプ

日本側アーティスト：倖田來未、DJ KOO＆KENJI03（BACK-ON）、Crystal Kay、高橋愛、冨岡 愛、MAY J.、川崎鷹也、かのうみゆ、REINI ほか（順不同）

韓国側アーティスト：テヒョン（TOMORROW ✕ TOGETHER）、ヨンジ（KARA）、ユンサナ（ASTRO）、フイ（PENTAGON）、HYNN（パク·ヘウォン）、イ・ドンフィ、イ・サンイ、チョン・ジソ、フィイン（MAMAMOO）、イ・スンギ、リョウク（SUPER JUNIOR）、チョンハ ほか（順不同）

チェンジストリート｜放送・配信

「チェンジストリート」は、地上波フジテレビ(関東ローカル)で12月19日(金)26時45分(20日2時45分)。以降毎週金曜日26時45分(土曜日2時45分)に放送される。

各回地上波放送終了直後から、FODにて配信予定される。

テレビ放送(毎週金曜日26:45から) ネット配信(地上波放送直後から) フジテレビNEXT FOD

Prime Video FODチャンネル

チェンジストリート｜視聴方法

初月200円のキャンペーン中！

ネット配信FODでは、「チェンジストリート」を毎回地上波放送直後から配信。Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。

現在FODでは月額1320円（税込）が、最初の1ヶ月間200円（税込）となるキャンペーンを実施している。「チェンジストリート」はもちろん、FODで配信されているコンテンツを期間限定特別価格で楽しむことができる。

■キャンペーン概要

月額：1,320円→200円（税込／登録後最初の1ヶ月間）

期間：2025年12月8日11:00～2026年1月6日17:59

■登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

