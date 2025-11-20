ミドルズブラがスウェーデン人指揮官を招聘へ！ハンマルビーのヘルベリ氏が新指揮官に任命

ミドルスブラは、スウェーデン人のキム・ヘルベリ氏を新監督に任命する予定のようだ。『BBC』が伝えた。

現在37歳のヘルベリ氏は、スウェーデンの下部リーグで選手キャリアを過ごし、指導者に転身後はスウェーデンの下部ディビジョンのクッビーIFでスタートさせ、IFシルヴィアを経て、2020年にトップリーグのIFKノーショーピングのスタッフに加わった。その後、IFKヴァルナモでの指揮を経て、ハンマルビーIFで監督を務め、2シーズンの指揮でトップリーグで2位という好成績を収めた。現在はハンマルビーとの契約があと1年残っている状況だ。

同氏は先週、スウォンジー・シティの監督ポストの交渉をし、その後にロブ・エドワーズ氏がウォルヴァーハンプトンに加入するために辞任したミドルズブラとも交渉の席についたという。

ヘルベリ氏の正式な任命は就労許可証の取得が条件となっている模様。土曜日に行われるオックスフォード・ユナイテッドとのチャンピオンシップの試合では、引き続きアディ・ヴィヴィアッシュ氏が暫定監督を務めることになるようだ。

現在ミドルズブラは、チャンピオンシップで2位につけており、首位のコベントリー・シティとは5ポイント差となっている。