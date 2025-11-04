UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-2026は、日本時間11月5日(水)にリーグフェーズ第4節の9試合が開催される。

本記事では、11月5日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【11月5日】チャンピオンズリーグの試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送/配信予定 11/5(水)

2:45 ナポリ vs フランクフルト 【放送】

WOWOWライブ

【配信】

WOWOWオンデマンド(シーズンパス／月額プラン) 11/5(水)

2:45 スラヴィア・プラハ vs アーセナル 【放送】

WOWOWプライム

【配信】

WOWOWオンデマンド(シーズンパス／月額プラン) 11/5(水)

5:00 アトレティコ・マドリード vs ユニオン・サン=ジロワーズ 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド(シーズンパス／月額プラン) 11/5(水)

5:00 リヴァプール vs レアル・マドリード 【放送】

WOWOWプライム

【配信】

WOWOWオンデマンド(シーズンパス／月額プラン)

Leminoプレミアム(6日0:00-) 11/5(水)

5:00 トッテナム vs コペンハーゲン 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド(シーズンパス／月額プラン) 11/5(水)

5:00 オリンピアコス vs PSV 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド(シーズンパス／月額プラン) 11/5(水)

5:00 ユヴェントス vs スポルティングCP 【放送】

WOWOWシネマ

【配信】

WOWOWオンデマンド(シーズンパス／月額プラン) 11/5(水)

5:00 パリ・サンジェルマン vs バイエルン・ミュンヘン 【放送】

WOWOWライブ

【配信】

WOWOWオンデマンド(シーズンパス／月額プラン)

Leminoプレミアム(6日0:00-) 11/5(水)

5:00 ボデ/グリムト vs モナコ 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド(シーズンパス／月額プラン)

UEFAチャンピオンズリーグの視聴方法

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

※一部ディレイ配信あり

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

WOWOW

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

Leminoプレミアムは初月無料体験あり！

Leminoプレミアムは月額990円(税込)の有料サービスとなっているが、31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※本記事に掲載されている配信情報は2025年11月1日時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。