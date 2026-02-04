明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場するセレッソ大阪の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
セレッソ大阪｜最新試合予定・放送局
セレッソ大阪｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|福井 光輝
|GK
|21
|キム ジンヒョン
|GK
|23
|中村 航輔
|無所属／新加入
|GK
|46
|イシボウ 拳
|C大阪U-18／トップ昇格
|DF
|2
|中村 拓海
|DF
|3
|田中 隼人
|柏／期限付き移籍
|DF
|4
|井上 黎生人
|DF
|6
|登里 享平
|DF
|16
|奥田 勇斗
|DF
|27
|ディオン クールズ
|DF
|44
|畠中 槙之輔
|DF
|66
|大畑 歩夢
|DF
|97
|鷹啄 トラビス
|水戸／新加入
|MF
|5
|喜田 陽
|MF
|7
|上門 知樹
|MF
|8
|香川 真司
|MF
|10
|田中 駿汰
|MF
|14
|横山 夢樹
|今治／新加入
|MF
|17
|阪田 澪哉
|MF
|18
|石渡 ネルソン
|いわき／復帰
|MF
|19
|本間 至恩
|MF
|26
|久保 瑛史
|MF
|34
|大迫 塁
|相模原／復帰
|MF
|35
|吉野 恭平
|MF
|48
|柴山 昌也
|MF
|77
|ルーカス フェルナンデス
|FW
|9
|櫻川 ソロモン
|横浜FC／新加入
|FW
|11
|チアゴ アンドラーデ
|FW
|13
|中島 元彦
|FW
|29
|古山 兼悟
|FW
|39
|金本 毅騎
|阪南大学／新加入
|FW
|55
|ヴィトール ブエノ
セレッソ大阪戦のおすすめ視聴方法
セレッソ大阪が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可