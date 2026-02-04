Goal.com
セレッソ大阪 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場するセレッソ大阪の2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場するセレッソ大阪の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

セレッソ大阪｜最新試合予定・放送局

セレッソ大阪 対 ガンバ大阪
アビスパ福岡 対 セレッソ大阪
セレッソ大阪 対 サンフレッチェ広島
V・ファーレン長崎 対 セレッソ大阪
ライブ視聴

NHK(地域)

セレッソ大阪｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1福井　光輝
GK21キム　ジンヒョン
GK23中村　航輔無所属／新加入
GK46イシボウ　拳C大阪U-18／トップ昇格
DF2中村　拓海
DF3田中　隼人柏／期限付き移籍
DF4井上　黎生人
DF6登里　享平
DF16奥田　勇斗
DF27ディオン　クールズ
DF44畠中　槙之輔
DF66大畑　歩夢
DF97鷹啄　トラビス水戸／新加入
MF5喜田　陽
MF7上門　知樹
MF8香川　真司
MF10田中　駿汰
MF14横山　夢樹今治／新加入
MF17阪田　澪哉
MF18石渡　ネルソンいわき／復帰
MF19本間　至恩
MF26久保　瑛史
MF34大迫　塁相模原／復帰
MF35吉野　恭平
MF48柴山　昌也
MF77ルーカス　フェルナンデス
FW9櫻川　ソロモン横浜FC／新加入
FW11チアゴ　アンドラーデ
FW13中島　元彦
FW29古山　兼悟
FW39金本　毅騎阪南大学／新加入
FW55ヴィトール　ブエノ

セレッソ大阪戦のおすすめ視聴方法

セレッソ大阪が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

