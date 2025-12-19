FIFA女子クラブワールドカップは2028年1月に第1回大会開催へ…16クラブが出場して初代世界女王を目指す

FIFA女子クラブワールドカップの第1回大会は2028年1月に開催されるようだ。

2025年、4年に1度の開催など大幅にフォーマットが変更された男子のFIFAクラブワールドカップが開催。国際サッカー連盟（FIFA）は同様に女子の世界一のクラブを決める大会を開催することを2025年3月に発表していた。

男子とは異なり、女子クラブワールドカップでは16クラブが参戦し、4クラブずつの4グループに分かれてグループステージを行い、その後ベスト8からのノックアウトステージに進む。さらに、この大会には6クラブが残り出場3枠を争うプレーインステージも用意されている。

17日にカタールのドーハで行われたFIFAカウンシルのミーティングで、女子クラブワールドカップが2028年1月5日から30日にかけて開催されることが承認された。ただし、現段階で開催国は決まっていないが、温暖な地域での開催が有力視されている。

また、この時期の女子クラブワールドカップ開催に関しては、イングランドのウィメンズ・スーパーリーグなどヨーロッパの国内リーグが開催される時期と被るとの懸念があるものの、女子チャンピオンズリーグは中断期間中であり、また、アメリカのナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）はオフシーズン中となる。

なお、出場クラブはまだ決定していないが、欧州からは最多となる5クラブが参戦し、アジア、アフリカ、北中米カリブ海、南米からはそれぞれ2クラブずつが出場する。また、オセアニアを加えた6大陸の各1クラブがプレーインステージに出場してグループステージ進出を目指すことになるようだ。