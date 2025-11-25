前田大然や旗手怜央ら所属セルティックが新指揮官招聘に近づく…昨季MLS最優秀監督ナンシーとの交渉は進展

セルティックがウィルフリード・ナンシー監督の招聘に近づいている。イギリス『BBC』が伝えた。

現在スコティッシュ・プレミアシップ4連覇中のセルティックだが、今シーズンは一転して開幕から調子が上がらない。10月にリーグ戦2連敗を喫した後、2シーズン前からチームを指揮したブレンダン・ロジャーズ監督が電撃辞任した。その後、マーティン・オニール監督が20年ぶりにセルティックに帰還して暫定的にチームを指揮する傍らで、クラブは正式な新指揮官探しを続けている。

当初は2023年までセルティックを指揮したアンジェ・ポステコグルー監督やイプスウィッチ・タウンのキーラン・マッケナ監督らの名前が後任候補として浮上したが、先日からコロンバス・クルーのナンシー監督の招聘に本腰を入れていることが分かっていた。

そして24日、『BBC』が伝えたところによると、セルティックがナンシー監督の招聘に前進している模様。両者の間で行われている交渉は順調に進展しているようだ。また、『PLZサッカー』によると、12月1日からセルティックでの仕事を始める用意があると伝えられている。

セルティックからの関心の届くナンシー監督は、2021年にティエリ・アンリ氏の後任としてモントリオールで指揮官としてのキャリアを開始。その後、2022年からはコロンバス・クルーの指揮官に就任して、2023年MLSカップ（MLSプレーオフ）優勝、翌年にはリーグスカップ制覇を成し遂げ、同年にMLSの年間最優秀監督に選出されるなど、北米で大きな実績を残している。