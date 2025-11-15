前田大然や旗手怜央ら所属セルティックが新指揮官招聘に前進…MLSコロンバス・クルーの指揮官ナンシー就任へ交渉進める

セルティックが新指揮官の招聘に前進しているようだ。イギリス『ガーディアン』が伝えた。

2023年夏に就任したブレンダン・ロジャーズ監督の下で昨シーズンまでスコットランド国内で成功を収めてきたセルティック。しかし今夏、ニコラス・キューンら主力を放出し、思うような補強ができないままシーズン開幕を迎えると、序盤からなかなか波に乗れず。

この戦いを受けてサポーターからの非難の声が高まる中、10月にロジャーズ監督が電撃辞任。その後、マーティン・オニール監督が暫定的にチームを指揮することが決まり、指揮官交代以降、国内でチームは3連勝中と調子を取り戻しつつある。

そんなセルティックは、ロジャーズ監督の正式な後任探しも継続して実施中。当初は、アンジェ・ポステコグルー監督やキーラン・マッケナ監督らの名前が浮上していたが、クラブは現在、アメリカのメジャーリーグ・サッカー（MLS）に所属するコロンバス・クルーのウィルフリード・ナンシー監督への関心を強めているようだ。

『ガーディアン』によると、セルティックはナンシー監督との交渉を進めている模様。クラブはコロンバス・クルーに対して14日に通達を行い、金銭面の補償も問題はないと伝えられている。当のナンシー監督はスコットランド行きに前向きであるようだ。

セルティックはインターナショナルブレイク明けの22日に予定されるセント・ミレン戦までにナンシー監督の就任を目指している。仮に引き抜きに成功すれば、20年ぶりにクラブに帰還したオニール暫定監督は退任する運びとなり、先日の4-0で勝利したキルマーノック戦が同指揮官にとってラストゲームになる。