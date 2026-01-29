Goal.com
ヨーロッパリーグ
team-logoセルティック
Celtic Park
team-logoユトレヒト
Yuta Tokuma

【1月30日】セルティックvsユトレヒトのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【前田大然・旗手怜央ら所属】1月30日開催のヨーロッパリーグ(EL)グループフェーズ第8節、セルティック対ユトレヒトの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月30日(金)に開催。前田大然・旗手怜央・山田新・稲村隼翔の所属するセルティックと、ユトレヒトが対戦する。

本記事では、セルティックvsユトレヒトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

セルティックvsユトレヒトの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第8節のセルティックvsユトレヒトは、セルティックのホーム「セルティック・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月30日(金) 5:00キックオフ／日本時間
  • カード：セルティック vs ユトレヒト
  • 会場：セルティック・パーク

セルティックvsユトレヒトの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、セルティックvsユトレヒトの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

セルティックvsユトレヒト チーム情報

セルティック vs ユトレヒト 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マーティン・オニール

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ロン・ヤンス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

CEL
-直近成績

ゴールを許す
11/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

UTR
-直近成績

ゴールを許す
3/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

CEL

直近の 2 試合

UTR

1

Win

0

引分け

1

Win

2

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/2
両チームが得点
0/2

順位表

0