新監督を探すセルティックだが…最有力候補は否定＆ポステコグルー復帰も難しい状況か

新監督を探すセルティックだが、選定は難航しているようだ。『スカイスポーツ』が伝えている。

今季はスコティッシュ・プレミアシップで難しい戦いが続くセルティック。26日には首位ハーツとの直接対決に敗れて6ポイント差に広げられると、ブレンダン・ロジャーズ監督が突如として辞任を発表することに。クラブは後任選びに奔走することとなった。

『スカイスポーツ』によると、最有力候補に挙がっているのはイプスウィッチ・タウンのキーラン・マッケナ監督。同クラブをリーグ1からプレミアリーグに復帰させ、22年ぶりにトップリーグに導いたことで評価を高める同指揮官だが、本人が正式な協議に入ったとの噂を否定している。

「セルティックの空席については、全く考えたこともない。私は特別なサッカークラブで、特別な仕事をしているんだ。私は100%、このチームに集中している。正直に言って、私の焦点はイプスウィッチだけにある。このクラブの規模と重要性は理解している。だから、他のクラブについて議論する時間も余裕もない」

「ここに来た日から、ずっとここにいるつもりだと思ってきた。その時から長期的なプロジェクトになるだろうと常に思っている。私たちはまだその途中だ。セルティックは本当に大きなサッカークラブだ。成長するにつれて、皆それぞれに親近感を持つようになったが、今は自分たちのシーズンの非常に忙しい時期なんだ」

また『スカイスポーツ』は、2022-23シーズンの国内3冠を含む2年間で5つの主要タイトル獲得にセルティックを導いたアンジェ・ポステコグルーも候補だと報道。しかし、トッテナムとノッティンガム・フォレストで成績不振から解任されたこともあり、早期の復帰は難しい状況となっているようだ。