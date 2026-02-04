セルティックが元イングランド代表MF獲得へ動き…指揮官「彼と話をした。とても興味がある」

セルティックのマーティン・オニール監督は、アレックス・オックスレイド＝チェンバレンの獲得に関心があることを認めた。

サウサンプトン出身のオックスレイド＝チェンバレンは、2011年からアーセナルでプレーし、その後2016年にリヴァプールに移籍。2019年のチャンピオンズリーグ優勝や翌年のプレミアリーグ優勝に貢献した同選手だが、序列を下げて2023年に退団。その後ベシクタシュでプレーしたが、昨夏に退団してフリーになっていた。

イングランド代表としても35キャップ7得点を記録するオックスレイド＝チェンバレンが無所属になって半年程度が経過する中、今冬の移籍市場で新天地を求める可能性が浮上。しかし、大きな動きはなく、2日の移籍市場閉幕を迎えていた。

そんなオックスレイド・チェンバレンに対して現在セルティックからの関心が届く。チームを指揮するオニール監督は同選手への関心について「私は彼と話をしたが、彼にはたくさんの選択肢があると確信していて、おそらくロンドンの近くのチームだろう」と話し、以下に続けた。

「彼を獲得することにとても興味を持っている。誰も彼を獲得しなかったことは驚きだ。彼は我々が提示したことに興奮していると思う。彼はクラブのことをよく知っているし、ジョー・ハートの大親友だ。ジョーは我々を代表してではないが、彼と話をしている。これは我々が関心を寄せているものだが、仮に実現しないのなら、それまでだ」