ハーランドの父親であるアルフ=インゲは、リーズやマンチェスター・シティでもプレーした元サッカー選手。そのため、ハーランドは2000年にイギリスで誕生している。しかし、本人は父親と同じくブリンでプロデビューを飾った。

ハーランド家はアスリート一家だ。母も七種競技のノルウェーチャンピオンである。

世界記録保持者であるハーランド。2006年に1.63mの記録をたたき出し、5歳以下の走り幅跳びワールドレコードを持っている。なおサッカーに加え、ハンドボールやカントリースキーもプレー経験がある。

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE