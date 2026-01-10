ボルシアMG指揮官が新加入の高井幸大に言及。即戦力の評価も「適応の時間も必要」

ボルシア・メンヒェングラットバッハのエウゲン・ポランスキ監督が、日曜日に控えるアウクスブルク戦に向けた記者会見に出席。今冬の新戦力である日本代表DF高井幸大について言及した。

高井は2日、トッテナムからボルシアMGへの期限付き移籍が正式発表。同日、メディカルチェックを済ませた21歳のセンターバックは、トルコのべレクでのウインターキャンプに合流し、チームでのトレーニングを続けている。

ポランスキ監督は日曜日に控えるアウクスブルク戦に向けた記者会見で、イングランドでのプレーを経て今月チームに合流した高井について言及。好印象を語っている。

「彼は非常に良いスタートを切っている。直前までプレーしていたイングランドでも絶好調だったからね。コウタは加入直後からポジティブな印象を与えてくれている」

一方で、最終ラインでのパフォーマンスを期待される高井に対し、早急な起用を避ける慎重な姿勢も併せて示している。

「ここは彼にとって新しい国であり、多くの新たな挑戦が待ち受けているだろう。チームは彼を温かく迎え入れてくれた。我々が彼を獲得したのは、チームを強化できる存在だと確信しているからだ。実際にそうしてくれるだろうが、多少の適応時間は必要かもしれない」

1月の移籍市場で加わった高井。ボルシアMGでのデビューがいつになるのか、現地でも注目が集まっている。