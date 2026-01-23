高井幸大、CB負傷でスタメンデビューか…ボルシアMG指揮官は明言せずも「十分に考えられる選択肢」

ボルシア・メンヒェングラットバッハのDF高井幸大は、シュトゥットガルト戦でスタメンデビューを果たす可能性があるようだ。オイゲン・ポランスキ監督が明かしている。

高井は今月2日にトッテナムからの期限付きで、FW町野修斗も所属するボルシアMGに加入。21歳のセンターバックは、11日のブンデスリーガ第16節アウクスブルク戦（4－0）、14日の第17節ホッフェンハイム戦（1－5）、17日の第18節ハンブルガーSV戦（0－0）にそれぞれ途中出場。そして、シュトゥットガルトをホームに迎える25日の次節で、スタメンデビューを飾る可能性があるようだ。

ポランスキ監督は試合に向けた記者会見で、HSV戦で負傷交代を余儀なくされたDFケヴィン・ディクスは欠場となることを報告。すると、現地取材陣から、「それでは幸大は自動的にデビューすることになるのか、それとも最近メンバー外だったファビオ・キアロディアやマルヴィン・フリードリヒも選択肢に入るのか」と問われた際、「まず第一に、そこで何かを変える必要があるのは確かだ」と認めつつ、このように説明した。

「以前も話した通り、幸大はこの3試合で少しずつここでのサッカーに慣らしてきた。出場した試合、特にホッフェンハイム戦とハンブルク戦では、交代した選手の役割を問題なくこなせることを示してくれたし、ここ数日のトレーニングでも非常に良かった。時間は少しかかったが、徐々に調子を上げてきている。したがって、（スタメン起用も）十分に考えられる選択肢だ」

一方、ポランスキ監督はそれぞれ負傷などにより数カ月間メンバーに含まれていないキアロディアやフリードリッヒを起用する可能性にも言及。「マルヴィンやファビオからも、高井と同じように好感触を得ている。具体的にどうするかに関して、おそらく明日決めることになるだろうが、十分な選択肢は揃っている」と語り、明言を避けていた。