柏木陽介氏の引退試合「柏木陽介引退試合 -仲間に感謝、岐阜から未来を-」が、12月21日(日)に実施される。

本記事では、柏木陽介引退試合のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法、出場予定選手を紹介する。

柏木陽介引退試合の日程・タイムスケジュール

サンフレッチェ広島や浦和レッズ、FC岐阜で活躍した元日本代表の柏木陽介氏は、2023シーズンに現役を引退。同氏の引退試合が12月21日(日)に岐阜メモリアルセンター 長良川競技場で開催されることとなった。当日はレジェンドが集う引退試合のほか、試合後のセレモニーも行われる。

時間 イベント 11:00 イベントブースオープン ゴール裏自由席 入場開始 11:30 一般入場 12:00 ギッフィーvsドアラによるマスコットPK対決 12:20 岐阜聖徳学園高校 太鼓部によるパフォーマンス 演目：鵜飼～岐阜～ 12:40 豪華ゲストによるトークショー 12:50 SPマッチ レジェンド vs FC岐阜スクール生 13:20 選手ウォーミングアップ 13:45 選手紹介&入場 14:00 キックインセレモニー 14:05 キックオフ(40分ハーフ) ハーフタイム15分 試合終了後 セレモニー

柏木陽介引退試合のテレビ放送・ネット配信予定

柏木陽介氏の引退試合は、ネット『ABEMA』で12月21日(日)13:15から無料生中継される。その他のプラットフォームでのネット配信やテレビ放送予定は伝えられていない。

柏木陽介引退試合のおすすめ視聴方法

柏木陽介引退試合

柏木陽介氏の引退試合には、広島、浦和、岐阜、そして日本代表の元同僚など、豪華な面々が集うこととなった。また、YOSUKE FRIENDSはミハイロ・ペトロヴィッチ氏、KASHIWAGI GENERATIONSはラモス瑠偉氏が率いる。

YOSUKE FRIENDS KASHIWAGI GENERATIONS 監督 ミハイロ・ペトロヴィッチ 監督 ラモス瑠偉 GK 1 ⻄川周作 GK 1 桐畑和繁 GK 31 山岸範宏 GK 33 林彰洋 DF 14 平川忠亮 DF 2 内⽥篤⼈ DF 2 坪井慶介 DF/FW 5 槙野智章 DF 50 加賀健⼀ DF 13 安⽥理⼤ DF 17 永⽥充 DF 6 太⽥宏介 DF 4 那須大亮 DF 22 西大伍 DF 46 森脇良太 DF 6 森重真人 DF 3 宇賀神友弥 DF 27 舩津徹也 DF 28 岡本拓也 DF 40 川上竜 DF 26 永田拓也 MF 88 ⾼萩洋次郎 DF 41 甲斐健太郎 MF 4 本田圭佑 DF/MF 24 関根貴⼤ MF 10 香川真司 DF 22 阿部勇樹 MF 77 大津祐樹 MF 13 鈴木啓太 MF 14 中島賢星 MF 16 ⻘⽊拓⽮ MF 15 三島頌平 MF 34 ⼭⽥直輝 FW 9 ハーフナーマイク MF 38 菊池⼤介 FW 51 ⽯津⼤介 MF 33 細貝萌 FW 18 ⽥中順也 MF 9 武藤雄樹 FW 8 柿谷曜一朗 MF 24 汰木康也 FW 26 川西翔太 MF 25 生地慶充 FW 19 高原直泰 FW 21 原⼀樹 FW 20 李忠成 FW 30 興梠慎三 FW 21 ズラタン FW 9 高崎寛之

※12月18日時点のメンバー。

※参加メンバー・チーム構成は変更が生じる可能性があります。