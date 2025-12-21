柏木陽介氏の引退試合「柏木陽介引退試合 -仲間に感謝、岐阜から未来を-」が、12月21日(日)に実施される。
本記事では、柏木陽介引退試合のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法、出場予定選手を紹介する。
柏木陽介引退試合の日程・タイムスケジュール
サンフレッチェ広島や浦和レッズ、FC岐阜で活躍した元日本代表の柏木陽介氏は、2023シーズンに現役を引退。同氏の引退試合が12月21日(日)に岐阜メモリアルセンター 長良川競技場で開催されることとなった。当日はレジェンドが集う引退試合のほか、試合後のセレモニーも行われる。
|時間
|イベント
|11:00
|イベントブースオープン ゴール裏自由席 入場開始
|11:30
|一般入場
|12:00
|ギッフィーvsドアラによるマスコットPK対決
|12:20
|岐阜聖徳学園高校 太鼓部によるパフォーマンス 演目：鵜飼～岐阜～
|12:40
|豪華ゲストによるトークショー
|12:50
|SPマッチ レジェンド vs FC岐阜スクール生
|13:20
|選手ウォーミングアップ
|13:45
|選手紹介&入場
|14:00
|キックインセレモニー
|14:05
|キックオフ(40分ハーフ) ハーフタイム15分
|試合終了後
|セレモニー
柏木陽介引退試合のテレビ放送・ネット配信予定
柏木陽介氏の引退試合は、ネット『ABEMA』で12月21日(日)13:15から無料生中継される。その他のプラットフォームでのネット配信やテレビ放送予定は伝えられていない。
柏木陽介引退試合のおすすめ視聴方法
柏木陽介氏の引退試合は無料で視聴可能だが、、『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、快適に視聴することができる。
また、ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。
ABEMAプレミアム登録手順
- ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
- 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
- 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！
※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。
柏木陽介引退試合
柏木陽介氏の引退試合には、広島、浦和、岐阜、そして日本代表の元同僚など、豪華な面々が集うこととなった。また、YOSUKE FRIENDSはミハイロ・ペトロヴィッチ氏、KASHIWAGI GENERATIONSはラモス瑠偉氏が率いる。
|YOSUKE FRIENDS
|KASHIWAGI GENERATIONS
|監督 ミハイロ・ペトロヴィッチ
|監督 ラモス瑠偉
|GK 1 ⻄川周作
|GK 1 桐畑和繁
|GK 31 山岸範宏
|GK 33 林彰洋
|DF 14 平川忠亮
|DF 2 内⽥篤⼈
|DF 2 坪井慶介
|DF/FW 5 槙野智章
|DF 50 加賀健⼀
|DF 13 安⽥理⼤
|DF 17 永⽥充
|DF 6 太⽥宏介
|DF 4 那須大亮
|DF 22 西大伍
|DF 46 森脇良太
|DF 6 森重真人
|DF 3 宇賀神友弥
|DF 27 舩津徹也
|DF 28 岡本拓也
|DF 40 川上竜
|DF 26 永田拓也
|MF 88 ⾼萩洋次郎
|DF 41 甲斐健太郎
|MF 4 本田圭佑
|DF/MF 24 関根貴⼤
|MF 10 香川真司
|DF 22 阿部勇樹
|MF 77 大津祐樹
|MF 13 鈴木啓太
|MF 14 中島賢星
|MF 16 ⻘⽊拓⽮
|MF 15 三島頌平
|MF 34 ⼭⽥直輝
|FW 9 ハーフナーマイク
|MF 38 菊池⼤介
|FW 51 ⽯津⼤介
|MF 33 細貝萌
|FW 18 ⽥中順也
|MF 9 武藤雄樹
|FW 8 柿谷曜一朗
|MF 24 汰木康也
|FW 26 川西翔太
|MF 25 生地慶充
|FW 19 高原直泰
|FW 21 原⼀樹
|FW 20 李忠成
|FW 30 興梠慎三
|FW 21 ズラタン
|FW 9 高崎寛之
※12月18日時点のメンバー。
※参加メンバー・チーム構成は変更が生じる可能性があります。