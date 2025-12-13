このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
kakitani（C）AbemaTV,Inc.
【12/14】柿谷曜一朗引退試合はABEMA無料配信！プレミアムで快適視聴
Tsutomu Maeda

柿谷曜一朗引退試合のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法・出場選手一覧

柿谷曜一朗引退試合「YANMAR presents THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC-」のテレビ放送/ネット配信予定、視聴方法は？香川真司や本田圭佑、遠藤保仁ら出場予定選手一覧も紹介。

柿谷曜一朗氏の引退試合「YANMAR presents THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC-」が、12月14日(日)に実施される。

本記事では、柿谷曜一朗引退試合のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法、出場予定選手を紹介する。

柿谷曜一朗引退試合の日程・タイムスケジュール

“天才”と称された元日本代表の柿谷曜一朗氏は、2025年1月18日に現役引退を発表。同氏の引退試合が12月14日(日)にセレッソ大阪のホーム、ヨドコウ桜スタジアムで開催されることとなった。当日はレジェンドが集う引退試合のほか、引退セレモニーも行われる。

時間イベント
10:00開場／場外飲食売店／各種ブースオープン
11:15選手ウォーミングアップ
11:30両チーム選手紹介
12:03キックオフ(ハーフタイムは30分)
試合終了後柿谷曜一朗引退セレモニー

柿谷曜一朗引退試合のテレビ放送・ネット配信予定

柿谷曜一朗氏の引退試合は、ネット『ABEMA』で無料生中継される。その他のプラットフォームでのネット配信やテレビ放送予定は伝えられていない。

柿谷曜一朗引退試合のおすすめ視聴方法

柿谷曜一朗氏の引退試合は無料で視聴可能だが、、『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、快適に視聴することができる。

また、ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

柿谷曜一朗引退試合

柿谷曜一朗氏の引退試合には、C大阪の元同僚や元日本代表選手など、豪華な面々が集うこととなった。

OSAKA PINKOSAKA BLUE
FW 8 柿谷曜一朗GK 1 東口順昭
GK 21 キムジンヒョンGK 22 一森純
GK 27 丹野研太GK 22 武田洋平
DF 3 茂庭照幸DF 3 昌子源
DF 4 藤本康太DF 4 藤春廣輝
DF 14 丸橋祐介DF 6 下平匠
DF 17 酒本憲幸DF 8 岩下敬輔
DF 19 石神直哉DF 13 安田理大
DF 23 山下達也DF 20 中谷進之介
DF 33 西尾隆矢DF 46 松田陸
MF 2 扇原貴宏MF 4 本田圭佑
MF 5 喜田陽MF 7 遠藤保仁
MF 6 濱田武MF 8 小野瀬康介
MF 8 乾貴士MF 10 倉田秋
MF 8 香川真司MF 13 阿部浩之
MF 8 清武弘嗣MF 15 井手口陽介
MF 8 森島寛晃MF 15 今野泰幸
MF 11 楠神順平MF 19 大森晃太郎
MF 25 奥埜博亮MF 27 橋本英郎
MF 26 秋山大地MF 41 家長昭博
MF 96 山口蛍FW 7 宇佐美貴史
FW 9 杉本健勇
FW 10 大久保嘉人
FW 13 中島元彦
FW 20 西澤明訓

※12月8日(月)時点のメンバー。
※参加メンバー・チーム構成は、コンディション都合等により、出場しない選手や予告なく変更が生じる可能性があります。
※追加選手は次第公式サイトで発表。

