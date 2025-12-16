WBA世界バンタム級タイトルマッチで、堤聖也とノニト・ドネアが対戦する。

本記事では、堤聖也vsドネアのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

堤聖也vsドネアのテレビ放送・ネット配信予定

WBA世界バンタム級タイトルマッチの堤聖也vsノニト・ドネアは、2025年12月17日(水)に両国国技館(東京都墨田区)で行われる「U-NEXT BOXING.4」のメインイベントとして開催。同大会では、その他にもWBA・WBO世界ライト・フライ級王座 統一戦の高見亨介vsレネ・サンティアゴ、WBO世界フライ級タイトルマッチのアンソニー・オラスクアガvs桑原拓などが行われる。

大会の模様は、ネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信。大会の配信は、12月17日(水)17:30に開演が予定されている。見逃し配信期間は、見逃し配信準備完了次第～1月16日(金)23:59だ。

番組名：U-NEXT BOXING.4 トリプル世界タイトルマッチ

配信日時：12月17日(水)17:15 配信開始｜17:30 開演予定

見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第～1月16日(金)23:59

チャンネル：U-NEXTで全試合独占ライブ配信

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

堤聖也vsドネアのおすすめ視聴方法

U-NEXT

「U-NEXT BOXING.4」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。