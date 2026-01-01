テニス国別対抗戦の「ユナイテッドカップ2026」が、2026年1月2日(金)から11日(日)にかけて開催される。

本記事では、「ユナイテッドカップ2026」の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ユナイテッドカップ2026の試合日程

ユナイテッドカップはATPとWTAが共同開催する国別対抗のトーナメント。大会は男女共闘となり、対戦ごとに男女シングルス各1試合と混合ダブルス1試合の計3試合で勝敗を争う。また、ATP/WTAの公式ランキングポイントが付与されるだけでなく、賞金総額も1,000万ドル(約15億円)規模となる重要度の高い大会だ。

2026年大会はオーストラリアのパースとシドニーで開催。1月2日(金)～7日(水)にA～Fまでの6組に分かれてのグループステージが行われ、各組1位と2位のうち成績上位の2チーム(各都市1チーム)が準々決勝からの決勝トーナメントへ進む。決勝トーナメントでは、1月7日(水)～9日(金)に準々決勝、10日(土)に準決勝、11日(日)に決勝が開催予定だ。

日本はグループE(パース)でイギリス、ギリシャと同居している。

パース会場・試合日程

開始日時 グループ 対戦カード 2026/1/2(金)11:00 グループA スペイン vs アルゼンチン 2026/1/2(金)18:00 グループE ギリシャ vs 日本 2026/1/3(土)11:00 グループC フランス vs スイス 2026/1/3(土)18:00 グループA アメリカ vs アルゼンチン 2026/1/4(日)11:00 グループE イギリス vs 日本 2026/1/4(日)18:00 グループC イタリア vs スイス 2026/1/5(月)11:00 グループA アメリカ vs スペイン 2026/1/5(月)18:00 グループE イギリス vs ギリシャ 2026/1/6(火)11:00 グループC イタリア vs フランス 2026/1/7(水)11:00 準々決勝1 グループC1位 vs グループE1位 2026/1/7(水)18:00 準々決勝2 グループA1位 vs A/C/E2位

※すべて日本時間。

シドニー会場・試合日程

開始日時 グループ 対戦カード 2026/1/3(土)8:30 グループB ベルギー vs 中国 2026/1/3(土)15:30 グループD オーストラリア vs ノルウェー 2026/1/4(日)8:30 グループF ドイツ vs オランダ 2026/1/4(日)15:30 グループB カナダ vs 中国 2026/1/5(月)8:30 グループD チェコ vs ノルウェー 2026/1/5(月)15:30 グループF ドイツ vs ポーランド 2026/1/6(火)8:30 グループB カナダ vs ベルギー 2026/1/6(火)15:30 グループD オーストラリア vs チェコ 2026/1/7(水)8:30 グループF ポーランド vs オランダ 2026/1/8(木)15:30 準々決勝3 グループB1位 vs B/D/F2位 2026/1/9(金)15:30 準々決勝4 グループD1位 vs グループF1位 2026/1/10(土)8:30 準決勝1 準々決勝1勝者 vs 準々決勝3勝者 2026/1/10(土)15:30 準決勝2 準々決勝2勝者 vs 準々決勝4勝者 2026/1/11(日)15:30 決勝 準決勝1勝者 vs 準決勝2勝者

※すべて日本時間。

ユナイテッドカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定

ユナイテッドカップ2026は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信を見放題で行う。なお、日本代表戦については全試合で日本語実況・解説付きとなる。

その他の地上波・民放・BSテレビ局、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

『U-NEXT』の中継スケジュールおよび実況・解説陣は以下の通り。

U-NEXT 日本戦中継情報

※すべて日本時間。

※対戦カードおよび日程は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび大会公式サイトをご確認ください。

ユナイテッドカップ2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、ユナイテッドカップ2026は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※配信される試合はU-NEXTをご確認ください。

ユナイテッドカップ2026 日本の出場予定選手

ユナイテッドカップ2026へは、日本代表として大坂なおみ、日比野菜緒、望月慎太郎、内山靖崇が出場を予定している。

選手名 ATP/WTAランキング 大坂なおみ 16位 日比野菜緒 174位 望月慎太郎 100位 内山靖崇 311位

ランキング順位は2025年12月28日時点。

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。