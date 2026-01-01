テニス国別対抗戦の「ユナイテッドカップ2026」が、2026年1月2日(金)から11日(日)にかけて開催される。
本記事では、「ユナイテッドカップ2026」の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
ユナイテッドカップ2026の試合日程
ユナイテッドカップはATPとWTAが共同開催する国別対抗のトーナメント。大会は男女共闘となり、対戦ごとに男女シングルス各1試合と混合ダブルス1試合の計3試合で勝敗を争う。また、ATP/WTAの公式ランキングポイントが付与されるだけでなく、賞金総額も1,000万ドル(約15億円)規模となる重要度の高い大会だ。
2026年大会はオーストラリアのパースとシドニーで開催。1月2日(金)～7日(水)にA～Fまでの6組に分かれてのグループステージが行われ、各組1位と2位のうち成績上位の2チーム(各都市1チーム)が準々決勝からの決勝トーナメントへ進む。決勝トーナメントでは、1月7日(水)～9日(金)に準々決勝、10日(土)に準決勝、11日(日)に決勝が開催予定だ。
日本はグループE(パース)でイギリス、ギリシャと同居している。
パース会場・試合日程
|開始日時
|グループ
|対戦カード
|2026/1/2(金)11:00
|グループA
|スペイン vs アルゼンチン
|2026/1/2(金)18:00
|グループE
|ギリシャ vs 日本
|2026/1/3(土)11:00
|グループC
|フランス vs スイス
|2026/1/3(土)18:00
|グループA
|アメリカ vs アルゼンチン
|2026/1/4(日)11:00
|グループE
|イギリス vs 日本
|2026/1/4(日)18:00
|グループC
|イタリア vs スイス
|2026/1/5(月)11:00
|グループA
|アメリカ vs スペイン
|2026/1/5(月)18:00
|グループE
|イギリス vs ギリシャ
|2026/1/6(火)11:00
|グループC
|イタリア vs フランス
|2026/1/7(水)11:00
|準々決勝1
|グループC1位 vs グループE1位
|2026/1/7(水)18:00
|準々決勝2
|グループA1位 vs A/C/E2位
※すべて日本時間。
シドニー会場・試合日程
|開始日時
|グループ
|対戦カード
|2026/1/3(土)8:30
|グループB
|ベルギー vs 中国
|2026/1/3(土)15:30
|グループD
|オーストラリア vs ノルウェー
|2026/1/4(日)8:30
|グループF
|ドイツ vs オランダ
|2026/1/4(日)15:30
|グループB
|カナダ vs 中国
|2026/1/5(月)8:30
|グループD
|チェコ vs ノルウェー
|2026/1/5(月)15:30
|グループF
|ドイツ vs ポーランド
|2026/1/6(火)8:30
|グループB
|カナダ vs ベルギー
|2026/1/6(火)15:30
|グループD
|オーストラリア vs チェコ
|2026/1/7(水)8:30
|グループF
|ポーランド vs オランダ
|2026/1/8(木)15:30
|準々決勝3
|グループB1位 vs B/D/F2位
|2026/1/9(金)15:30
|準々決勝4
|グループD1位 vs グループF1位
|2026/1/10(土)8:30
|準決勝1
|準々決勝1勝者 vs 準々決勝3勝者
|2026/1/10(土)15:30
|準決勝2
|準々決勝2勝者 vs 準々決勝4勝者
|2026/1/11(日)15:30
|決勝
|準決勝1勝者 vs 準決勝2勝者
※すべて日本時間。
ユナイテッドカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定
ユナイテッドカップ2026は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信を見放題で行う。なお、日本代表戦については全試合で日本語実況・解説付きとなる。
その他の地上波・民放・BSテレビ局、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。
『U-NEXT』の中継スケジュールおよび実況・解説陣は以下の通り。
U-NEXT 日本戦中継情報
|開始日時
|ラウンド
|対戦カード
|実況・解説
|放送・配信
|2026/1/2(金)18:00
|グループE
|ギリシャ vs 日本
|実況：鍋島昭茂
解説：村上武資
|U-NEXT独占配信
(31日間無料トライアルあり)
|2026/1/4(日)11:00
|グループE
|イギリス vs 日本
|実況：鍋島昭茂
解説：吉田友佳
|U-NEXT独占配信
(31日間無料トライアルあり)
|2026/1/7(水)18:00
|準々決勝2
|グループA1位 vs 2位で成績トップ
|実況：鍋島昭茂
解説：辻野隆三
|U-NEXT独占配信
(31日間無料トライアルあり)
|2026/1/10(土)8:30
|準決勝1
|準々決勝1勝者 vs 準々決勝3勝者
|実況：鍋島昭茂
解説：村上武資
|U-NEXT独占配信
(31日間無料トライアルあり)
|2026/1/11(日)15:30
|決勝
|準決勝1勝者 vs 準決勝2勝者
|実況：鍋島昭茂
解説：村上武資
|U-NEXT独占配信
(31日間無料トライアルあり)
※すべて日本時間。
※対戦カードおよび日程は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび大会公式サイトをご確認ください。
ユナイテッドカップ2026のおすすめ視聴方法
前述の通り、ユナイテッドカップ2026は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】無料トライアル加入ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※配信される試合はU-NEXTをご確認ください。
ユナイテッドカップ2026 日本の出場予定選手
ユナイテッドカップ2026へは、日本代表として大坂なおみ、日比野菜緒、望月慎太郎、内山靖崇が出場を予定している。
|選手名
|ATP/WTAランキング
|大坂なおみ
|16位
|日比野菜緒
|174位
|望月慎太郎
|100位
|内山靖崇
|311位
ランキング順位は2025年12月28日時点。
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。