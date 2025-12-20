「ニチレイ presents オールジャパン メダリスト･オン･アイス 2025」が、12月22日(月)に行われる。

本記事では、メダリスト・オン・アイス2025のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

メダリスト・オン・アイス2025とは？

メダリスト・オン・アイス2025は、全日本フィギュアスケート選手権2025のメダリストや国際大会に出場する日本代表選手らが集結するエキシビション。オリンピック代表最終選考会である全日本フィギュアスケート選手権2025が12月21日(日)まで行われた直後、22日(月)に国立代々木競技場第一体育館でメダリスト・オン・アイス2025が開催される。

メダリスト・オン・アイス2025の当日は、14:00開場、15:00開演、17:45終了を予定。ただし、終了時刻は出演選手の人数によって前後する。

出演選手の条件は以下の通り。

男女シングル

全日本選手権1位～3位の選手・全日本ジュニア選手権1位～3位の選手

オリンピック冬季大会(2026ミラノ・コルティナ)・世界選手権・四大陸選手権・世界ジュニア選手権の代表選手および主催者推薦選手

全日本選手権1位の選手

オリンピック冬季大会(2026ミラノ・コルティナ)・世界選手権・四大陸選手権の代表選手・および主催者推薦選手

メダリスト・オン・アイス2025のテレビ放送・ネット配信予定

メダリスト・オン・アイス2025は、テレビ放送が地上波『フジテレビ系列』、CS『フジテレビTWO』で生中継。また、ネット『FOD』でもライブ配信される。衛星放送『BSフジ』では、12月31日(水)18:00～19:55に録画放送予定だ。

なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。

放送・配信 形態 中継日時 フジテレビ 地上波 12/22(月)15:00-17:48 フジテレビTWO CS 12/22(月)15:00～18:00 BSフジ BS 12/31(水)18:00～19:55 FODプレミアム(Amazonあり) ネット 12/22(月)15:00～18:00

【期間限定200円！】メダリスト・オン・アイス2025のおすすめ視聴方法

上述の通り、メダリスト・オン・アイス2025は地上波『フジテレビ系列』で誰でも視聴することができるが、ネット『FODプレミアム(Amazonあり)』での視聴がおすすめだ。

『FODプレミアム』は月額制のサブスクリプションサービスだが、『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となる。さらに、『FOD』ではメダリスト・オン・アイスの出演選手を決める全日本フィギュアスケート選手権2025を全種目・全演技完全ライブ配信予定。スマホやタブレット、PCから視聴できるため、いつでもどこでも視聴できる点も魅力だ。

■加入手順

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。