福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズは10月27日(火)、プロ野球日本シリーズ2026の第3戦で対戦する。
本記事では、日本シリーズ第3戦の地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
日本シリーズ第3戦 ソフトバンク対DeNAの日程・開始時間
プロ野球日本シリーズ2026の第3戦は、10月27日(火)18:00からみずほPayPayドーム福岡で開催される。
セ・リーグのクライマックスシリーズを突破したDeNAと、パ・リーグ王者のソフトバンクが対戦する。
項目
内容
大会
SMBC日本シリーズ2026 第3戦
開始日時
2026年10月27日(火)18:00
対戦カード
ソフトバンク vs DeNA
会場
みずほPayPayドーム福岡
日本シリーズ第3戦の地上波テレビ放送はある？
10月27日(火)の日本シリーズ第3戦は、地上波『TBS系列』で17:50から生中継される。
番組では解説は秋山幸二氏、槙原寛己氏、和田毅氏、実況は熊崎風斗アナウンサーが担当する。
また、衛星放送『NHK BS』でも生中継される。
チャンネル
形態
生中継
TBS系列
地上波
〇
NHK BS
衛星放送
〇
日本シリーズ第3戦のネット配信は？
日本シリーズ第3戦は、『U-NEXT』と『TVer』でライブ配信される。
『U-NEXT』では17:50からライブ配信を開始。地上波とは異なり、CMなしで試合終了後のヒーローインタビューまで完全ノーカットで配信する。31日間無料トライアルも利用可能だ。
一方の『TVer』は地上波『TBS系列』の同時配信となる。
配信サービス
形態
生中継
U-NEXT
ネット
〇
TVer
ネット
〇
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
- あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
【Hulu】第4戦をライブ配信！
10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。
■Huluの登録方法
- Hulu公式サイトにアクセス
- 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
- 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【ABEMA】第5戦をライブ配信！
『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。
■ABEMAの登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。