コーンフェリーツアー2026が、日本時間20226年1月12日(月・祝)から行われる。
本記事では、コーンフェリーツアー2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
コーンフェリーツアー2026の大会日程
コーンフェリーツアー2026は、ゴルフ世界最高峰のPGAツアー出場を懸けて争われるツアー戦。2026年は、日本から石川遼と大西魁斗が参戦予定となっている。
コーンフェリーツアー2026の年間日程は以下の通り。
|開催日
|大会名
|開催地
|コース名
|1/11(日)～1/14(水)
|バハマ・ゴルフ・クラシック
|バハマ
|Ocean Club GC
|1/18(日)～1/21(水)
|バハマ・グレート・アバコ・クラシック
|バハマ
|The Abaco Club
|1/29(木)～2/1(日)
|パナマ選手権
|パナマ
|Club de Golf de Panama
|2/5(木)～2/8(日)
|アスタラ・ゴルフ選手権
|コロンビア
|Country Club de Bogota
|3/5(木)～3/8(日)
|ビザ・アルゼンチン・オープン
|アルゼンチン
|Olivos GC
|3/12(木)～3/15(日)
|アスタラ・チリ・クラシック
|チリ
|Prince of Wales CC
|3/26(木)～3/29(日)
|クラブカー選手権
|ジョージア州
|The Landings Golf & AC
|4/2(木)～4/5(日)
|LECOMサンコースト・クラシック
|フロリダ州
|Lakewood National GC
|4/16(木)～4/19(日)
|トゥルム選手権
|メキシコ
|PGA Riviera Maya
|4/23(木)～4/26(日)
|ベリテックス・バンク選手権
|テキサス州
|Texas Rangers GC
|5/14(木)～5/17(日)
|コロニアル・ライフ・チャリティ・クラシック
|サウスカロライナ州
|The Woodcreek Club
|5/21(木)～5/24(日)
|ビジット・ノックスビル・オープン
|テネシー州
|Holston Hills CC
|5/28(木)～5/31(日)
|UNCヘルス選手権
|ノースカロライナ州
|Raleigh CC
|6/4(木)～6/7(日)
|BMWチャリティ・プロアマ
|サウスカロライナ州
|Thornblade Club 他
|6/11(木)～6/14(日)
|オキュネット・クラシック
|テキサス州
|Tascosa GC
|6/18(木)～6/21(日)
|ウィチタ・オープン
|カンザス州
|Crestview CC
|6/25(木)～6/28(日)
|メモリアル・ヘルス選手権
|イリノイ州
|Panther Creek CC
|7/9(木)～7/12(日)
|ザ・ブルー選手権
|コロラド州
|TPC Colorado
|7/16(木)～7/19(日)
|コンプライアンス・ソリューションズ選手権
|オクラホマ州
|Jimmie Austin OU Golf Club
|7/23(木)～7/26(日)
|NV5インビテーショナル
|イリノイ州
|The Glen Club
|7/30(木)～8/2(日)
|ユタ選手権
|ユタ州
|Ogden Golf & CC
|8/6(木)～8/9(日)
|ピナクル・バンク選手権
|ネブラスカ州
|The Club at Indian Creek
|8/13(木)～8/16(日)
|アルバートソンズ・ボイシ・オープン
|アイダホ州
|Hillcrest CC
|8/20(木)～8/23(日)
|アドベントヘルス選手権
|ミズーリ州
|Blue Hills CC
|9/17(木)～9/20(日)
|ネーションワイド・チルドレンズ・ホスピタル選手権
|オハイオ州
|OSU Golf Club (Scarlet)
|10/1(木)～10/4(日)
|コーンフェリーツアー選手権
|インディアナ州
|French Lick Golf Resort
※日程は現地時間。日本時間の開催日は大会ごとに異なる場合があります。
コーンフェリーツアー2026開幕戦のテレビ放送・ネット配信予定
コーンフェリーツアー2026開幕戦は、「ザ・バハマ・ゴルフクラシック at アトランティス パラダイス アイランド」からスタート。同大会含むコーンフェリーツアー2026の中継は、ネット『U-NEXT』が「ワールドゴルフパック」購入者向けにで独占ライブ配信する。
「ザ・バハマ・ゴルフクラシック」の『U-NEXT』中継は、日本時間2026年1月12日(月)午前3:55にDAY1がスタート。連日試合が行われ、DAY4は2026年1月15日(木)午前2:55からライブ配信予定となっている。
「ザ・バハマ・ゴルフクラシック」U-NEXT中継予定
|日程
|中継開始
|放送・配信
|DAY1
|1/12(月)午前3:55
|
U-NEXTワールドゴルフパック独占
[月額プランとセットでお得！]
|DAY2
|1/13(火)午前3:55
|
U-NEXTワールドゴルフパック独占
[月額プランとセットでお得！]
|DAY3
|1/14(水)午前3:55
|
U-NEXTワールドゴルフパック独占
[月額プランとセットでお得！]
|DAY4
|1/15(木)午前2:55
|
U-NEXTワールドゴルフパック独占
[月額プランとセットでお得！]
※すべて日本時間。
※日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトでご確認ください。
コーンフェリーツアー2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
『U-NEXT』は、「ワールドゴルフパック(月額2,600円/税込)」と「月額プラン(月額2,189円/税込)」で多くの主要ゴルフ大会を配信。プランによって視聴できる大会が違うが、「ワールドゴルフパック」と「月額プラン」をセットで申し込むことで『U-NEXT』の全ゴルフコンテンツが視聴できるうえ、月額プラン特典の1,200円分のポイントを支払いに充当することができるようになる。
また、「月額プラン」の31日間無料トライアル(無料トライアル特典として600円分のポイントを付与)を利用することで、加入初月の月額料金は実質2,000円(特典ポイントを支払いに充当した場合)となる。
両プランへは、特設ページから以下の手順で簡単に加入することができる。
- ワールドゴルフパック特設ページへアクセス
- 「ワールドゴルフパックを始める」を選択
- 「お得なセットで登録」を選択
- 個人情報やお支払い情報などを入力。登録が完了し、すぐに視聴可能！
※「月額プラン」「ワールドゴルフパック」の単体加入も可能。
※無料トライアル期間終了後、「月額プラン」は解約しない限り月額2,189円(税込)で自動更新。
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。