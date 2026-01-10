このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20251009 Ryo Ishikawa(C)Getty images
コーンフェリーツアーはU-NEXTワールドゴルフパック独占！月額プラン(無料体験あり)セットでお得
Tsutomu Maeda

コーンフェリーツアー2026のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜石川遼ら出場

【石川遼 出場予定】コーンフェリーツアー2026のテレビ放送・ネット配信予定、お得な視聴方法を紹介。開幕戦の日程は？

LPGAツアー・PGAツアーなどを配信！

U-NEXT

U-NEXTワールドゴルフパックを特設ページから登録！

LPGAツアー、PGAツアー、DPワールドツアー、LETなど視聴可能

マスターズなど中継の月額プランとセットでさらにお得！

U-NEXTワールドゴルフパック

無料体験登録で特典が利用可能

今すぐ登録

コーンフェリーツアー2026が、日本時間20226年1月12日(月・祝)から行われる。

コーンフェリーツアーはU-NEXTワールドゴルフパック独占！月額プランとセットでお得31日間無料体験＋特典で加入

本記事では、コーンフェリーツアー2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

コーンフェリーツアー2026の大会日程

コーンフェリーツアー2026は、ゴルフ世界最高峰のPGAツアー出場を懸けて争われるツアー戦。2026年は、日本から石川遼と大西魁斗が参戦予定となっている。

コーンフェリーツアー2026の年間日程は以下の通り。

開催日大会名開催地コース名
1/11(日)～1/14(水)バハマ・ゴルフ・クラシックバハマOcean Club GC
1/18(日)～1/21(水)バハマ・グレート・アバコ・クラシックバハマThe Abaco Club
1/29(木)～2/1(日)パナマ選手権パナマClub de Golf de Panama
2/5(木)～2/8(日)アスタラ・ゴルフ選手権コロンビアCountry Club de Bogota
3/5(木)～3/8(日)ビザ・アルゼンチン・オープンアルゼンチンOlivos GC
3/12(木)～3/15(日)アスタラ・チリ・クラシックチリPrince of Wales CC
3/26(木)～3/29(日)クラブカー選手権ジョージア州The Landings Golf & AC
4/2(木)～4/5(日)LECOMサンコースト・クラシックフロリダ州Lakewood National GC
4/16(木)～4/19(日)トゥルム選手権メキシコPGA Riviera Maya
4/23(木)～4/26(日)ベリテックス・バンク選手権テキサス州Texas Rangers GC
5/14(木)～5/17(日)コロニアル・ライフ・チャリティ・クラシックサウスカロライナ州The Woodcreek Club
5/21(木)～5/24(日)ビジット・ノックスビル・オープンテネシー州Holston Hills CC
5/28(木)～5/31(日)UNCヘルス選手権ノースカロライナ州Raleigh CC
6/4(木)～6/7(日)BMWチャリティ・プロアマサウスカロライナ州Thornblade Club 他
6/11(木)～6/14(日)オキュネット・クラシックテキサス州Tascosa GC
6/18(木)～6/21(日)ウィチタ・オープンカンザス州Crestview CC
6/25(木)～6/28(日)メモリアル・ヘルス選手権イリノイ州Panther Creek CC
7/9(木)～7/12(日)ザ・ブルー選手権コロラド州TPC Colorado
7/16(木)～7/19(日)コンプライアンス・ソリューションズ選手権オクラホマ州Jimmie Austin OU Golf Club
7/23(木)～7/26(日)NV5インビテーショナルイリノイ州The Glen Club
7/30(木)～8/2(日)ユタ選手権ユタ州Ogden Golf & CC
8/6(木)～8/9(日)ピナクル・バンク選手権ネブラスカ州The Club at Indian Creek
8/13(木)～8/16(日)アルバートソンズ・ボイシ・オープンアイダホ州Hillcrest CC
8/20(木)～8/23(日)アドベントヘルス選手権ミズーリ州Blue Hills CC
9/17(木)～9/20(日)ネーションワイド・チルドレンズ・ホスピタル選手権オハイオ州OSU Golf Club (Scarlet)
10/1(木)～10/4(日)コーンフェリーツアー選手権インディアナ州French Lick Golf Resort

※日程は現地時間。日本時間の開催日は大会ごとに異なる場合があります。

コーンフェリーツアーはU-NEXTワールドゴルフパック独占！月額プランとセットでお得31日間無料体験＋特典で加入

コーンフェリーツアー2026開幕戦のテレビ放送・ネット配信予定

コーンフェリーツアー2026開幕戦は、「ザ・バハマ・ゴルフクラシック at アトランティス パラダイス アイランド」からスタート。同大会含むコーンフェリーツアー2026の中継は、ネット『U-NEXT』が「ワールドゴルフパック」購入者向けにで独占ライブ配信する。

「ザ・バハマ・ゴルフクラシック」の『U-NEXT』中継は、日本時間2026年1月12日(月)午前3:55にDAY1がスタート。連日試合が行われ、DAY4は2026年1月15日(木)午前2:55からライブ配信予定となっている。

「ザ・バハマ・ゴルフクラシック」U-NEXT中継予定

日程中継開始放送・配信
DAY11/12(月)午前3:55 U-NEXTワールドゴルフパック独占
[月額プランとセットでお得！]
DAY21/13(火)午前3:55 U-NEXTワールドゴルフパック独占
[月額プランとセットでお得！]
DAY31/14(水)午前3:55 U-NEXTワールドゴルフパック独占
[月額プランとセットでお得！]
DAY41/15(木)午前2:55 U-NEXTワールドゴルフパック独占
[月額プランとセットでお得！]

※すべて日本時間。
※日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトでご確認ください。

コーンフェリーツアーはU-NEXTワールドゴルフパック独占！月額プランとセットでお得31日間無料体験＋特典で加入

コーンフェリーツアー2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT world golf pointU-NEXT

『U-NEXT』は、「ワールドゴルフパック(月額2,600円/税込)」と「月額プラン(月額2,189円/税込)」で多くの主要ゴルフ大会を配信。プランによって視聴できる大会が違うが、「ワールドゴルフパック」と「月額プラン」をセットで申し込むことで『U-NEXT』の全ゴルフコンテンツが視聴できるうえ、月額プラン特典の1,200円分のポイントを支払いに充当することができるようになる。

また、「月額プラン」の31日間無料トライアル(無料トライアル特典として600円分のポイントを付与)を利用することで、加入初月の月額料金は実質2,000円(特典ポイントを支払いに充当した場合)となる。

両プランへは、特設ページから以下の手順で簡単に加入することができる。

  1. ワールドゴルフパック特設ページへアクセス
  2. 「ワールドゴルフパックを始める」を選択
  3. 「お得なセットで登録」を選択
  4. 個人情報やお支払い情報などを入力。登録が完了し、すぐに視聴可能！

※「月額プラン」「ワールドゴルフパック」の単体加入も可能。
※無料トライアル期間終了後、「月額プラン」は解約しない限り月額2,189円(税込)で自動更新。

コーンフェリーツアーはU-NEXTワールドゴルフパック独占！月額プランとセットでお得31日間無料体験＋特典で加入

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0