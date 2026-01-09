K-POPアワードの「第40回 ゴールデンディスクアワード(GDA)」が、2026年1月10日(土)に開催される。

本記事では、GDA2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

GDA2026とは？概要・開催スケジュール

GDAは、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベント。当日は、音源部門とアルバム部門の「大賞」を中心に、過去1年間の音源セールスとレコード販売量を評価する。アワードは「デジタル音源部門」「アルバム部門」「新人賞」「特別賞」「人気投票賞」があり、錚々たるアーティスト陣がノミネートされている。

第40回の節目となる2026年のGDAは、日本時間2026年1月10日(土)に開催。ノミネートされたアーティストたちが登壇するレッドカーペットは16:30、一夜限りのスペシャルステージや感動の受賞スピーチまで見られる本編は18:30に開始予定となっている。

開催情報

イベント：第40回 ゴールデンディスクアワード(GDA)

会場：台北ドーム(台湾)

GDA2026のテレビ放送・ネット配信予定

Stray KidsやIVE、ENHYPEN、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOORなどが集結するGDA2026は、ネット『ABEMA』がレッドカーペットから本編まで日韓同時・国内独占無料生中継。当日は20組以上のアーティストが出演し、『ABEMA』では登録なしで簡易字幕付きの映像を見ることができる。

ABEMA中継情報

配信開始日時：

出演者：

Stray Kids／ENHYPEN／IVE／LE SSERAFIM／JENNIE(BLACKPINK)／BOYNEXTDOOR／ZEROBASEONE／NCT WISH／TWS／ALLDAY PROJECT／CORTIS／ATEEZ／MONSTA X／izna／KiiiKiii／CROSE YOUR EYES／ARrC／ZO ZAZZ ※変更の可能性あり

【MC】ソン・シギョン／ムン・ガヨン

【プレゼンター】ソン・ジュンギ／ピョン・ウソク／アン・ヒョソプ

字幕：簡易字幕あり

※開催日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はイベントまたはABEMA公式サイトからご確認ください。

GDA2026のおすすめ視聴方法

GDA2026は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムでは音楽ライブだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

ABEMAプレミアム登録手順

ABEMAプレミアム登録ページへアクセス 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。

※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。