三笘薫が2カ月半ぶりに公式戦出場！ブライトン指揮官も復帰を歓迎し「今は彼が最高の状態になることが大切」

ブライトンの三笘薫がリヴァプール戦で2カ月半ぶりに復帰した。

13日に行われたプレミアリーグ第16節でブライトンは敵地でリヴァプールと対戦。キックオフ直後に失点したブライトンは、その後反撃を試みるも、60分に再び失点。相手ゴールに迫る場面もあったが、最後まで得点を奪えず、ブライトンは0-2でリヴァプールに敗れた。

ブライトンはリヴァプールに敗れてリーグ戦3試合未勝利となったが、ポジティブなニュースも。9月末から離脱の続いていた三笘がベンチ入りし、64分に2カ月半ぶりに公式戦のピッチに立った。また、ジェームズ・ミルナーも1カ月半ぶりに復帰した。

試合後、ヒュルツェラー監督は三笘ら離脱組の復帰について「出場可能であることはポジション争いを作り出し、90分間にわたって全員が警戒を怠らないことにつながるから、選手たちが復帰することは良いことだ」と話し、三笘について続けた。

「カオルは良い状態で、これから彼ができる限り最高のコンディションになることが大切だ。今日彼が30分間をプレーすることは常に計画にあったことだ」

また、ヒュルツェラー監督は試合について「我々はたくさんのチャンスを作ったからおそらく勝利を含むもっと良い結果に値した。良い試合の入りではなかったが、全員が良いリアクションを見せた。全体的に見て、多くの良い瞬間があったが、90分余りを通して一貫性のあるパフォーマンスを見せられるかどうかが大切だ。一部分だけ良くてはだめだ。だから我々は今日負けたんだ」と振り返った。