冨安健洋がアヤックス移籍に向けて来週にメディカルチェックへ…その後半年間の短期契約締結か

冨安健洋がアヤックス移籍を前にしたメディカルチェックを来週に予定しているようだ。オランダ『Voetbal International』が伝えた。

2021年からプレーしたアーセナルで一定の活躍を残した冨安。しかし、近年は膝に負傷を抱え、昨シーズンはわずか1試合、6分間の出場に終わるなど不本意な1年間を送った。さらに、2月には膝の手術に踏み切り、復帰時期が2025年12月頃になると予想される中、同選手は今夏にノースロンドンのクラブからの退団を決断した。

5カ月余りにわたって無所属の状態で復帰に向けた準備を続けてきた冨安に対しては、先日からオランダの強豪アヤックスからの関心が届き、移籍に近づくと予想されてきた。

そんな中、『Voetbal International』によると、冨安のアヤックス移籍の実現が確実に近づいており、来週にメディカルチェックに臨むようだ。

このまま順調にメディカルチェックをパスしてアヤックスの一員にあることができれば、同選手はパフォーマンスに応じた今シーズン終了までの半年間の契約を結ぶ見込み。さらに、今シーズンのパフォーマンスを基準にした契約延長のオプションもあると伝えられている。