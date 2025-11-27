三笘薫の復帰は「クリスマス前」までに？ ブライトン指揮官が予想

ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、三笘薫がクリスマスまでに復帰することを予想した。

ブライトンで4シーズン目を迎えた三笘は、今シーズンここまで公式戦6試合に出場して1得点を記録。しかし、9月末のチェルシー戦で足首を痛めて離脱すると、すでに2カ月が経ったものの、依然としてピッチに立つには至っていない。

早期の復帰が待たれる三笘について、ヒュルツェラー監督は30日のノッティンガム・フォレスト戦を前にしたプレスカンファレンスで「カオルは復帰に近づいている。我々がジェームズ（ミルナー）とカオルをクリスマス前に見られることを対して私はとてもポジティブだ」と話し、昨季プレミアリーグ二桁得点を記録した同選手が不在でもチームが上手く機能していることを強調した。

「我々には常に負傷者の代役になれる選手たちがいる。スカッドには大きなポテンシャルがあるが、すべてのチームにピッチ上で際立ち、ゲームチェンジャーとなり、試合を決定づけることのできる選手たちがいる。カオルは昨シーズンに我々を本当に助けたそのような選手であることを証明した。彼がすぐに復帰することを本当に願っている」

「その一方で、我々は彼がいなくても強いことを理解している。チーム内の異なるタイプの選手が彼の代わりを務められる。私には今プレー可能なスカッドに対して大きな信頼がある」