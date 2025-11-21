「予測することは簡単ではない」ブライトン指揮官が離脱の続く三笘薫の状態に「ラストステップが必要なだけ」

ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、三笘薫の状態について語った。

ブライトンで4シーズン目を迎えた三笘は今シーズン、9月の1-2で敗れたボーンマス戦で今シーズン初得点を挙げるなど、ここまで公式戦6試合に出場して1得点を記録。しかし、同選手は9月27日の3-1で勝利したチェルシー戦で負傷して以降欠場が続き、11月のインターナショナルブレイクの日本代表のメンバーからも外れていた。

それでも、三笘は11月の中断期間中にトレーニング場に顔を出したりと、復帰に近づくことが予想されている。そんな日本代表MFの状態について、22日のブレントフォード戦を前にしたプレスカンファレンスでヒュルツェラー監督はコメントした。

「カオルに関して予測することは簡単なことではない。前回のインターナショナルブレイクの際に私は2週間か3週間と言った。しかし、彼は今復帰に近づいている。彼は痛みに対処しなければならないだけだから、大きな問題ではない。すべて治癒したから彼は大丈夫なはずだ。彼がどのように痛みに対処するか様子を見なければならない。彼が復帰するのに長くはかからないはずだ」

「すべて大丈夫だ。今はどれだけ痛みに対処できるかだけで、これこそ我々が彼とともに取り組まなければならないことだ。様々な方法があるが、1つの方法が常に選手に対して上手く働くわけではない。選手が痛みに対してどのような反応を見せるか、痛みを克服するために他の方法に対してどのような反応を見せるかを理解しなければならない」

「彼はすでに一生懸命取り組んでいるし、身体的に良い状態に近づいている。ラストステップが必要なだけだ」