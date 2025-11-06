中断前最後のC・パレス戦で三笘薫は出場可能？ブライトン指揮官「50-50。復帰にとても近づいている」

ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、三笘薫が復帰に近づいていることを明かした。

ブライトンで4シーズン目を迎えた三笘は今シーズン、開幕から左ウイングの主力としてプレー。9月の1-2で敗れたボーンマス戦で今シーズン初得点を挙げるなど、ここまで公式戦6試合に出場して1得点を記録する。

しかし、同選手は9月27日の3-1で勝利したチェルシー戦で負傷して以降欠場が続く。先週末の3-0で勝利したリーズ・ユナイテッド戦も欠場しており、すでに公式戦5試合でピッチに立てておらず、11月のインターナショナルブレイクの日本代表のメンバーからも外れていた。

そんな三笘の状態について、9日に行われるクリスタル・パレス戦を前にしたプレスカンファレンスでヒュルツェラー監督は「カオルは選択肢になるのにとても近づいている。これはポジティブなことだ」と話し、状態について続けた。

「パーセンテージで言えば50-50だ。だから、トレーニングセッションで彼がどのようにトレーニングするかを確認しなければならない。彼が今日どのようにトレーニングするか、明日どのようにトレーニングするか、そして我々は彼の状態を確認することになる」

また、三笘がクリスタル・パレスで欠場するかについて問われたヒュルツェラー監督は「100％（欠場するわけ）ではない。フットボールではすべてのことが可能だ」と回答した。