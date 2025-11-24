プレミアリーグで今季最もロングスローを投げるのは？ブレントフォードDFカヨーデで回数、平均飛距離ともにトップ

プレミアリーグで一番のロングスローの名手は誰だろうか。イギリス『BBC』が特集を組んだ。

以前、ロングスローと言えばトニー・ピューリス率いるストーク・シティの十八番であったが、近年プレミアリーグで再び注目を集めている。昨シーズンにはロングスローから20得点が生まれており、今シーズンは第11節終了時点ですでに12得点が同様の場面から記録されている。また、リーグのスローイン平均飛距離も2シーズン前と比較して2.3mも伸びている（16.5m → 18.6m）。

そんなプレミアリーグの中で最もロングスローを投げる選手は誰だろうか。データサイト『Opta』のスタッツを『BBC』が伝えたところによると、最もペナルティエリア内にロングスローを投げ込んでいるのはブレントフォードのマイケル・カヨーデで、その数54本に上る。

また、カヨーデのロングスロー平均飛距離は33.2mに上り、こちらも今シーズンのプレミアリーグ最長のスタッツだ。また、同選手はフラム戦で38.5mのスローを記録したが、チームメイトのマティアス・イェンセンはノッティンガム・フォレスト戦で45.4m、クリスタル・パレス戦で42.7mを記録している。

今シーズンのプレミアリーグでロングスロー回数のトップ5は以下の通り（カッコ内は所属、回数、平均飛距離）

1位：マイケル・カヨーデ（ブレントフォード、54回、33.2m）

2位：ノルディ・ムキエレ（サンダーランド、46回、28.0m）

3位：クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス、29回、28.3m）

4位：カイル・ウォーカー（バーンリー、26回、28.8m）

5位：アントワーヌ・セメンヨ（ボーンマス、26回、26.1m）