ネイマールのW杯出場の可能性は？ブラジル代表指揮官アンチェロッティ「最終メンバーに入るために6カ月間が残されている」

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、代表招集から遠のくネイマールについて語った。

若くからブラジルのエースとして活躍してきたネイマール。2010年にデビューを果たし、最後の出場となった2023年10月のウルグアイ戦まで128キャップを誇り、レジェンドのペレ氏の記録を抜いて同国歴代最多得点記録となる79得点を記録した。

しかし、2023年10月のウルグアイ戦でネイマールは前十字靭帯断裂の重傷を負って長期離脱。復帰後も負傷離脱を繰り返しており、直近の2年間でセレソンからの落選が続く。それでも、今年1月に復帰したサントスで徐々にプレー時間を増やしており、完全復活が待たれている。

そんなネイマールのブラジル代表復帰について、18日のチュニジア戦を前にしたプレスカンファレンスでアンチェロッティ監督は「ネイマールはワールドカップに行くことのできる選手のリストの中に入っている。ファイナルリストに入るために彼には6カ月が残されている」と代表復帰への扉は閉ざされていないと主張し、以下に続けた。

「ネイマールは回復したが、良いパフォーマンスを示す必要がある。ブラジルのリーグが終了した後、彼には休暇があり、新しいシーズンが始まったときに彼は再びクオリティがあること、良いフィジカルコンディションであることを示さなければならない」