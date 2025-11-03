ブラジル代表の11月代表戦メンバーが決定！ 主将マルキーニョスが復帰、ヴィニシウスやエステヴァンも引き続き選出

ブラジルサッカー連盟（CBF）は3日、11月のインターナショナルブレイクに臨む同国代表メンバーを発表した。
2026年ワールドカップ南米予選を5位で通過して本大会出場を決めたブラジル。ワールドカップイヤーの来年を迎えるにあたり、最後のインターナショナルブレイクとなる11月では同様に本戦出場を決めたアフリカの強豪セネガル代表、チュニジア代表と対戦する。
カルロ・アンチェロッティ監督が率いるチームは11月のインターナショナルブレイクでも10月に韓国代表、日本代表と対戦したメンバーを中心に構成。カゼミーロやヴィニシウス・ジュニオール、エステヴァンらが順当に選出され、主将マルキーニョスやファビーニョらが復帰を果たした。
一方で、負傷離脱の続くバルセロナのハフィーニャやサントスのネイマール、リヴァプールのアリソン・ベッカー、レアル・マドリーで出番の得られない状況が続くエンドリッキらは引き続きメンバーから外れている。
11月のインターナショナルブレイクに臨むブラジル代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ベント（アル・ナスル/サウジアラビア）
エデルソン（フェネルバフチェ/トルコ）
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
▼DF
アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
カイオ・エンリケ（モナコ/フランス）
ダニーロ（フラメンゴ）
エデル・ミリトン（レアル・マドリー/スペイン）
ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル/イングランド）
ルシアーノ・ジュバ（バイーア）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン/フランス）
パウロ・エンリケ（ヴァスコ・ダ・ガマ）
ウェズレイ・フランカ（ローマ/イタリア）
▼MF
アンドレイ・サントス（チェルシー/イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル/イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
ファビーニョ（アル・イテハド/サウジアラビア）
ルーカス・パケタ（ウェストハム/イングランド）
▼FW
エステヴァン（チェルシー/イングランド）
ジョアン・ペドロ（チェルシー/イングランド）
ルイス・エンリキ（ゼニト/ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
リシャルリソン（トッテナム/イングランド）
ロドリゴ（レアル・マドリー/スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー/スペイン）
ヴィトール・ホッキ（パルメイラス）