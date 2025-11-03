ブラジル代表の11月代表戦メンバーが決定！ 主将マルキーニョスが復帰、ヴィニシウスやエステヴァンも引き続き選出

ブラジルサッカー連盟（CBF）は3日、11月のインターナショナルブレイクに臨む同国代表メンバーを発表した。

2026年ワールドカップ南米予選を5位で通過して本大会出場を決めたブラジル。ワールドカップイヤーの来年を迎えるにあたり、最後のインターナショナルブレイクとなる11月では同様に本戦出場を決めたアフリカの強豪セネガル代表、チュニジア代表と対戦する。

カルロ・アンチェロッティ監督が率いるチームは11月のインターナショナルブレイクでも10月に韓国代表、日本代表と対戦したメンバーを中心に構成。カゼミーロやヴィニシウス・ジュニオール、エステヴァンらが順当に選出され、主将マルキーニョスやファビーニョらが復帰を果たした。

一方で、負傷離脱の続くバルセロナのハフィーニャやサントスのネイマール、リヴァプールのアリソン・ベッカー、レアル・マドリーで出番の得られない状況が続くエンドリッキらは引き続きメンバーから外れている。

11月のインターナショナルブレイクに臨むブラジル代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

ベント（アル・ナスル/サウジアラビア）

エデルソン（フェネルバフチェ/トルコ）

ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）

▼DF

アレックス・サンドロ（フラメンゴ）

カイオ・エンリケ（モナコ/フランス）

ダニーロ（フラメンゴ）

エデル・ミリトン（レアル・マドリー/スペイン）

ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル/イングランド）

ルシアーノ・ジュバ（バイーア）

マルキーニョス（パリ・サンジェルマン/フランス）

パウロ・エンリケ（ヴァスコ・ダ・ガマ）

ウェズレイ・フランカ（ローマ/イタリア）

▼MF

アンドレイ・サントス（チェルシー/イングランド）

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル/イングランド）

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

ファビーニョ（アル・イテハド/サウジアラビア）

ルーカス・パケタ（ウェストハム/イングランド）

▼FW

エステヴァン（チェルシー/イングランド）

ジョアン・ペドロ（チェルシー/イングランド）

ルイス・エンリキ（ゼニト/ロシア）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

リシャルリソン（トッテナム/イングランド）

ロドリゴ（レアル・マドリー/スペイン）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー/スペイン）

ヴィトール・ホッキ（パルメイラス）