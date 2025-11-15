セネガル撃破のブラジル代表、アンチェロッティ監督は18歳エステヴァンを絶賛「保証された未来がある」

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督がチームに手応えを語っている。ブラジル『グローボ』が伝えた。

ブラジルは15日、親善試合でセネガル代表と対戦。先月、日本代表に2-3と敗れたブラジルはカゼミーロ、ヴィニシウス、ロドリゴ、エステヴァンといった選手たちが先発した。

試合は前半にブラジルが先手を取る。28分、右に流れたボールをエステヴァンが左足で叩き込み、先制点を挙げた。エステヴァンはセレソンでの直近3試合で3ゴール目となった。さらに35分、デザインされたセットプレーからカゼミーロが押し込み、ブラジルが2-0と勝利している。

アンチェロッティ監督は試合後、「エステヴァンは驚くべき才能の量を持っている。彼の年齢でこのレベルは驚きだ。決定力があり、多くの魔法を持っていて… それに非常に努力家だ。こう言える。エステヴァンのおかげで、ブラジルは保証された未来を持っている」と18歳の神童を絶賛した。

また、右サイドバックのエデル・ミリトンについては「ミリトンとエステヴァンのコンビは右サイドで非常に良い働きを見せた。ミリトンは肉体的にも精神的にも素晴らしいコンディションを維持している。2年間試合に出られなかったことで、精神的に大きく成長したと思う。この姿勢があれば、どんなポジションでもプレーできるだろう。彼は右サイドバックとして素晴らしい活躍を見せ、チームは非常に堅固で、私たちも満足している」と評価した。