【最新】2026年ボクシング・格闘技カレンダー一覧｜直近の開催試合は？

2026年も注目の格闘技大会が多数開催される。

本記事では、2026年に開催される大会の日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

2026年の格闘技・ボクシング開催スケジュールは？

※放送・配信予定は公式発表後に記載。

※大会日程は変更となる場合があります。

1月

開催日 大会名 種別 放送・配信 13日(火) フェニックスバトル148

[日本][日本ユース][日本女子] ボクシング FOD 13日(火) OPBF東洋太平洋

スーパーウェルター級

シルバー王座決定戦 ボクシング - 17日(土) POUNDOUT 3 MMA - 17日(土) DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.39

[WBO-AP] ボクシング U-NEXT 18日(日) プロ修斗公式戦

COLORS Produce by SHOOTO Vol.6（昼大会） MMA - 18日(日) RISE 195 キックボクシング ABEMA 18日(日) プロ修斗公式戦

夜大会 MMA - 18日(日) OPBF東洋太平洋

スーパーライト級

タイトルマッチ ボクシング - 23日(金) DEEP FIGHT CHALLENGE 2026

1st ROUND MMA - 23日(金) フェニックスバトル149 ボクシング FOD 24日(土) ONE Fight Night 39

Rambolek vs. Dayakaev

(黒澤亮平、澤田千優 出場) ムエタイ U-NEXT 25日(日) Krush.184 K-1 - 25日(日) UFC 324

Gaethje vs. Pimblett MMA U-NEXT 30日(金) DANGAN

Sフェザー級トーナメント予選

4回戦トーナメント決勝 ボクシング - 31日(土) UFC 325

Volkanovski vs. Lopes 2

(中村京一郎 RTU決勝) MMA U-NEXT

2月

開催日 大会名 種別 放送・配信 1日(日) Krush.186

～in OSAKA～ K-1 - 1日(日) Krush.185

～in OSAKA～ K-1 - 1日(日) GRACHAN 80 MMA - 7日(土) DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.40

[日本] ボクシング U-NEXT 7日(土) PFL

Nurmagomedov vs. Davis MMA - 8日(日) UFC Fight Night MMA U-NEXT 8日(日) NJKF 2026 1st キックボクシング - 8日(日) K-1 WORLD GP 2026

～-90kg世界最強決定トーナメント～ K-1 - 10日(火) ダイヤモンドグローブ

[WBO-AP][WBO-AP][日本女子] ボクシング FOD 11日(水) PANCRASE BLOOD.9 MMA - 14日(土) SHOOT BOXING 2026 act.1 シュートボクシング - 14日(土) ONE Fight Night 40

Buntan vs. Hemetsberger II

(磯嶋祥蔵 出場) ムエタイ U-NEXT 15日(日) KNOCK OUT キックボクシング - 18日(水) Lemino修斗 vol.3 MMA Lemino 19日(木) Lemino BOXING

フェニックスバトル150

Sフェザー級1000万円トーナメント

1回戦 ボクシング Lemino 22日(日) UFC Fight Night

Strickland vs. Hernandez MMA U-NEXT 23日(月) RISE 196 キックボクシング - 23日(月) DEEP TOKYO IMPACT 2026

1st ROUND MMA DEEP チャンネル(YouTube) 23日(月) DEEP JEWELS 52 MMA DEEP チャンネル(YouTube) 28日(土) Krush.187 K-1 - 28日(土) プロ修斗公式戦 MMA -

3月

開催日 大会名 種別 放送・配信 1日(日) GRACHAN 81 MMA - 1日(日) UFC Fight Night

Moreno vs. Almabayev MMA - 8日(日) UFC 326

Holloway vs. Oliveira 2 MMA - 14日(土) PANCRASE 361 MMA - 14日(土) KNOCK OUT キックボクシング - 15日(日) UFC Fight Night MMA - 15日(日) ROAD FC 076 MMA - 21日(土) PFL

Madrid MMA - 22日(日) UFC Fight Night

LONDON MMA - 28日(土) Krush.188 K-1 - 28日(土) RISE ELDORADO 2026 キックボクシング - 29日(日) UFC Fight Night MMA - 29日(日) プロ修斗 公式戦 MMA - 30日(月) Lemino修斗 vol.4 MMA -

4月

開催日 大会名 種別 放送・配信 5日(日) NJKF 2026

2nd キックボクシング - 11日(土) プロ修斗 公式戦 MMA - 11日(土) SHOOT BOXING

2026 act.2 シュートボクシング - 18日(土) KNOCK OUT キックボクシング - 26日(日) RISE 197 キックボクシング - 29日(水) ONE 175

日本大会 MMA -

5月

開催日 大会名 種別 放送・配信 4日(月) PANCRASE BLOOD.10 MMA - 15日(金) KNOCK OUT キックボクシング - 16日(土) RISE 198 キックボクシング - 17日(日) GRACHAN82 MMA - 17日(日) プロ修斗 公式戦

(昼夜大会) MMA - 31日(日) PANCRASE 362 MMA -

6月

開催日 大会名 種別 放送・配信 6日(土) RISE WORLD SERIES

2026 キックボクシング - 14日(日) NJKF 2026

3rd キックボクシング - 15日(月) UFC White House MMA - 21日(日) KNOCK OUT キックボクシング - 21日(日) SHOOT BOXING

2026 act.3 シュートボクシング - 28日(日) PANCRASE

363 / 364 MMA - 28日(日) RISE 199 キックボクシング -

7月

開催日 大会名 種別 放送・配信 12日(日) RISE 200 キックボクシング - 20日(月) プロ修斗 公式戦 MMA - 26日(日) GRACHAN83 MMA -

8月

開催日 大会名 種別 放送・配信 2日(日) KNOCK OUT キックボクシング - 8日(土) KNOCK OUT キックボクシング - 22日(土) SHOOT BOXING

2026 act.4 シュートボクシング - 29日(土) RISE 201 キックボクシング -

9月

開催日 大会名 種別 放送・配信 5日(土) KNOCK OUT キックボクシング - 13日(日) GRACHAN84 MMA - 16日(水) NJKF 2026 4th キックボクシング - 19日(土) RISE WORLD SERIES

2026 キックボクシング - 27日(日) プロ修斗 公式戦

(昼夜大会) MMA -

10月

開催日 大会名 種別 放送・配信 17日(土) RISE 202 キックボクシング - 18日(日) プロ修斗 公式戦 MMA - 23日(金) KNOCK OUT キックボクシング - 24日(土) SHOOT BOXING

2026 act.5 シュートボクシング - 25日(日) GRACHAN85 MMA -

11月

開催日 大会名 種別 放送・配信 1日(日) NJKF 2026 5th キックボクシング - 8日(日) RISE 203 キックボクシング - 15日(日) KNOCK OUT キックボクシング - 29日(日) プロ修斗 公式戦 MMA -

12月

開催日 大会名 種別 放送・配信 6日(日) GRACHAN86 MMA - 20日(日) RISE WORLD SERIES

2026 キックボクシング - 30日(水) KNOCK OUT キックボクシング -

2026年の格闘技・ボクシングのおすすめ視聴方法は？

『U-NEXT』や『Leminoプレミアム』では、多くの格闘技イベントを視聴することができる。

