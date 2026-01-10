【最新】2026年ボクシング・格闘技カレンダー一覧｜直近の開催試合は？

2026年も注目の格闘技大会が多数開催される。
本記事では、2026年に開催される大会の日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
2026年の格闘技・ボクシング開催スケジュールは？
※放送・配信予定は公式発表後に記載。
※大会日程は変更となる場合があります。
1月
|開催日
|大会名
|種別
|放送・配信
|13日(火)
|
フェニックスバトル148
[日本][日本ユース][日本女子]
|ボクシング
|FOD
|13日(火)
|
OPBF東洋太平洋
スーパーウェルター級
シルバー王座決定戦
|ボクシング
|-
|17日(土)
|POUNDOUT 3
|MMA
|-
|17日(土)
|
DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.39
[WBO-AP]
|ボクシング
|U-NEXT
|18日(日)
|
プロ修斗公式戦
COLORS Produce by SHOOTO Vol.6（昼大会）
|MMA
|-
|18日(日)
|RISE 195
|キックボクシング
|ABEMA
|18日(日)
|
プロ修斗公式戦
夜大会
|MMA
|-
|18日(日)
|
OPBF東洋太平洋
スーパーライト級
タイトルマッチ
|ボクシング
|-
|23日(金)
|
DEEP FIGHT CHALLENGE 2026
1st ROUND
|MMA
|-
|23日(金)
|フェニックスバトル149
|ボクシング
|FOD
|24日(土)
|
ONE Fight Night 39
Rambolek vs. Dayakaev
(黒澤亮平、澤田千優 出場)
|ムエタイ
|U-NEXT
|25日(日)
|Krush.184
|K-1
|-
|25日(日)
|
UFC 324
Gaethje vs. Pimblett
|MMA
|U-NEXT
|30日(金)
|
DANGAN
Sフェザー級トーナメント予選
4回戦トーナメント決勝
|ボクシング
|-
|31日(土)
|
UFC 325
Volkanovski vs. Lopes 2
(中村京一郎 RTU決勝)
|MMA
|U-NEXT
2月
|開催日
|大会名
|種別
|放送・配信
|1日(日)
|Krush.186
～in OSAKA～
|K-1
|-
|1日(日)
|Krush.185
～in OSAKA～
|K-1
|-
|1日(日)
|GRACHAN 80
|MMA
|-
|7日(土)
|DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.40
[日本]
|ボクシング
|U-NEXT
|7日(土)
|PFL
Nurmagomedov vs. Davis
|MMA
|-
|8日(日)
|UFC Fight Night
|MMA
|U-NEXT
|8日(日)
|NJKF 2026 1st
|キックボクシング
|-
|8日(日)
|K-1 WORLD GP 2026
～-90kg世界最強決定トーナメント～
|K-1
|-
|10日(火)
|ダイヤモンドグローブ
[WBO-AP][WBO-AP][日本女子]
|ボクシング
|FOD
|11日(水)
|PANCRASE BLOOD.9
|MMA
|-
|14日(土)
|SHOOT BOXING 2026 act.1
|シュートボクシング
|-
|14日(土)
|ONE Fight Night 40
Buntan vs. Hemetsberger II
(磯嶋祥蔵 出場)
|ムエタイ
|U-NEXT
|15日(日)
|KNOCK OUT
|キックボクシング
|-
|18日(水)
|Lemino修斗 vol.3
|MMA
|Lemino
|19日(木)
|Lemino BOXING
フェニックスバトル150
Sフェザー級1000万円トーナメント
1回戦
|ボクシング
|Lemino
|22日(日)
|UFC Fight Night
Strickland vs. Hernandez
|MMA
|U-NEXT
|23日(月)
|RISE 196
|キックボクシング
|-
|23日(月)
|DEEP TOKYO IMPACT 2026
1st ROUND
|MMA
|DEEP チャンネル(YouTube)
|23日(月)
|DEEP JEWELS 52
|MMA
|DEEP チャンネル(YouTube)
|28日(土)
|Krush.187
|K-1
|-
|28日(土)
|プロ修斗公式戦
|MMA
|-
3月
|開催日
|大会名
|種別
|放送・配信
|1日(日)
|GRACHAN 81
|MMA
|-
|1日(日)
|UFC Fight Night
Moreno vs. Almabayev
|MMA
|-
|8日(日)
|UFC 326
Holloway vs. Oliveira 2
|MMA
|-
|14日(土)
|PANCRASE 361
|MMA
|-
|14日(土)
|KNOCK OUT
|キックボクシング
|-
|15日(日)
|UFC Fight Night
|MMA
|-
|15日(日)
|ROAD FC 076
|MMA
|-
|21日(土)
|PFL
Madrid
|MMA
|-
|22日(日)
|UFC Fight Night
LONDON
|MMA
|-
|28日(土)
|Krush.188
|K-1
|-
|28日(土)
|RISE ELDORADO 2026
|キックボクシング
|-
|29日(日)
|UFC Fight Night
|MMA
|-
|29日(日)
|プロ修斗 公式戦
|MMA
|-
|30日(月)
|Lemino修斗 vol.4
|MMA
|-
4月
|開催日
|大会名
|種別
|放送・配信
|5日(日)
|NJKF 2026
2nd
|キックボクシング
|-
|11日(土)
|プロ修斗 公式戦
|MMA
|-
|11日(土)
|SHOOT BOXING
2026 act.2
|シュートボクシング
|-
|18日(土)
|KNOCK OUT
|キックボクシング
|-
|26日(日)
|RISE 197
|キックボクシング
|-
|29日(水)
|ONE 175
日本大会
|MMA
|-
5月
|開催日
|大会名
|種別
|放送・配信
|4日(月)
|PANCRASE BLOOD.10
|MMA
|-
|15日(金)
|KNOCK OUT
|キックボクシング
|-
|16日(土)
|RISE 198
|キックボクシング
|-
|17日(日)
|GRACHAN82
|MMA
|-
|17日(日)
|プロ修斗 公式戦
(昼夜大会)
|MMA
|-
|31日(日)
|PANCRASE 362
|MMA
|-
6月
|開催日
|大会名
|種別
|放送・配信
|6日(土)
|RISE WORLD SERIES
2026
|キックボクシング
|-
|14日(日)
|NJKF 2026
3rd
|キックボクシング
|-
|15日(月)
|UFC White House
|MMA
|-
|21日(日)
|KNOCK OUT
|キックボクシング
|-
|21日(日)
|SHOOT BOXING
2026 act.3
|シュートボクシング
|-
|28日(日)
|PANCRASE
363 / 364
|MMA
|-
|28日(日)
|RISE 199
|キックボクシング
|-
7月
|開催日
|大会名
|種別
|放送・配信
|12日(日)
|RISE 200
|キックボクシング
|-
|20日(月)
|プロ修斗 公式戦
|MMA
|-
|26日(日)
|GRACHAN83
|MMA
|-
8月
|開催日
|大会名
|種別
|放送・配信
|2日(日)
|KNOCK OUT
|キックボクシング
|-
|8日(土)
|KNOCK OUT
|キックボクシング
|-
|22日(土)
|SHOOT BOXING
2026 act.4
|シュートボクシング
|-
|29日(土)
|RISE 201
|キックボクシング
|-
9月
|開催日
|大会名
|種別
|放送・配信
|5日(土)
|KNOCK OUT
|キックボクシング
|-
|13日(日)
|GRACHAN84
|MMA
|-
|16日(水)
|NJKF 2026 4th
|キックボクシング
|-
|19日(土)
|RISE WORLD SERIES
2026
|キックボクシング
|-
|27日(日)
|プロ修斗 公式戦
(昼夜大会)
|MMA
|-
10月
|開催日
|大会名
|種別
|放送・配信
|17日(土)
|RISE 202
|キックボクシング
|-
|18日(日)
|プロ修斗 公式戦
|MMA
|-
|23日(金)
|KNOCK OUT
|キックボクシング
|-
|24日(土)
|SHOOT BOXING
2026 act.5
|シュートボクシング
|-
|25日(日)
|GRACHAN85
|MMA
|-
11月
|開催日
|大会名
|種別
|放送・配信
|1日(日)
|NJKF 2026 5th
|キックボクシング
|-
|8日(日)
|RISE 203
|キックボクシング
|-
|15日(日)
|KNOCK OUT
|キックボクシング
|-
|29日(日)
|プロ修斗 公式戦
|MMA
|-
12月
|開催日
|大会名
|種別
|放送・配信
|6日(日)
|GRACHAN86
|MMA
|-
|20日(日)
|RISE WORLD SERIES
2026
|キックボクシング
|-
|30日(水)
|KNOCK OUT
|キックボクシング
|-
2026年の格闘技・ボクシングのおすすめ視聴方法は？
『U-NEXT』や『Leminoプレミアム』では、多くの格闘技イベントを視聴することができる。
【U-NEXT】31日間無料トライアルあり！
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
【Leminoプレミアム】初月無料トライアルあり！
Leminoプレミアムでは初回初月無料トライアルを実施しており、期間中は映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて無料で見放題となる。
Leminoの無料トライアル登録方法
【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス
「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ
【手順02】dアカウントでログイン
Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。
【手順03】決済情報(クレジット)を入力
無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！
※本記事に掲載されている配信情報は2025年12月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。