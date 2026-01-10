このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
boxing image(C)Getty images
U-NEXTが格闘技コンテンツを配信！まずは31日間無料トライアル
Tsutomu Maeda

【最新】2026年ボクシング・格闘技カレンダー一覧｜直近の開催試合は？

2026年に開催されるボクシングおよび格闘技の大会予定を紹介。試合日やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法は？

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

U-NEXTでUFCなどの格闘技コンテンツを配信！

その他関連番組だけでなくドラマ・映画・アニメも見放題

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

31日間0円

今すぐ視聴

2026年も注目の格闘技大会が多数開催される。

U-NEXTでUFCなど格闘技コンテンツを配信！31日間無料トライアルで視聴

本記事では、2026年に開催される大会の日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

2026年の格闘技・ボクシング開催スケジュールは？

※放送・配信予定は公式発表後に記載。
※大会日程は変更となる場合があります。

1月

開催日大会名種別放送・配信
13日(火) フェニックスバトル148
[日本][日本ユース][日本女子] 		ボクシングFOD
13日(火) OPBF東洋太平洋
スーパーウェルター級
シルバー王座決定戦 		ボクシング-
17日(土)POUNDOUT 3MMA-
17日(土) DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.39
[WBO-AP] 		ボクシングU-NEXT
18日(日) プロ修斗公式戦
COLORS Produce by SHOOTO Vol.6（昼大会） 		MMA-
18日(日)RISE 195キックボクシングABEMA
18日(日) プロ修斗公式戦
夜大会 		MMA-
18日(日) OPBF東洋太平洋
スーパーライト級
タイトルマッチ 		ボクシング-
23日(金) DEEP FIGHT CHALLENGE 2026
1st ROUND 		MMA-
23日(金)フェニックスバトル149ボクシングFOD
24日(土) ONE Fight Night 39
Rambolek vs. Dayakaev
(黒澤亮平、澤田千優 出場) 		ムエタイU-NEXT
25日(日)Krush.184K-1-
25日(日) UFC 324
Gaethje vs. Pimblett 		MMAU-NEXT
30日(金) DANGAN
Sフェザー級トーナメント予選
4回戦トーナメント決勝 		ボクシング-
31日(土) UFC 325
Volkanovski vs. Lopes 2
(中村京一郎 RTU決勝) 		MMAU-NEXT

2月

開催日大会名種別放送・配信
1日(日)Krush.186
～in OSAKA～ 		K-1-
1日(日)Krush.185
～in OSAKA～ 		K-1-
1日(日)GRACHAN 80MMA-
7日(土)DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.40
[日本] 		ボクシングU-NEXT
7日(土)PFL
Nurmagomedov vs. Davis 		MMA-
8日(日)UFC Fight NightMMAU-NEXT
8日(日)NJKF 2026 1stキックボクシング-
8日(日)K-1 WORLD GP 2026
～-90kg世界最強決定トーナメント～ 		K-1-
10日(火)ダイヤモンドグローブ
[WBO-AP][WBO-AP][日本女子] 		ボクシングFOD
11日(水)PANCRASE BLOOD.9MMA-
14日(土)SHOOT BOXING 2026 act.1シュートボクシング-
14日(土)ONE Fight Night 40
Buntan vs. Hemetsberger II
(磯嶋祥蔵 出場) 		ムエタイU-NEXT
15日(日)KNOCK OUTキックボクシング-
18日(水)Lemino修斗 vol.3MMALemino
19日(木)Lemino BOXING
フェニックスバトル150
Sフェザー級1000万円トーナメント
1回戦 		ボクシングLemino
22日(日)UFC Fight Night
Strickland vs. Hernandez 		MMAU-NEXT
23日(月)RISE 196キックボクシング-
23日(月)DEEP TOKYO IMPACT 2026
1st ROUND 		MMADEEP チャンネル(YouTube)
23日(月)DEEP JEWELS 52MMADEEP チャンネル(YouTube)
28日(土)Krush.187K-1-
28日(土)プロ修斗公式戦MMA-

U-NEXTでUFCなど格闘技コンテンツを配信！31日間無料トライアルで視聴

3月

開催日大会名種別放送・配信
1日(日)GRACHAN 81MMA-
1日(日)UFC Fight Night
Moreno vs. Almabayev 		MMA-
8日(日)UFC 326
Holloway vs. Oliveira 2 		MMA-
14日(土)PANCRASE 361MMA-
14日(土)KNOCK OUTキックボクシング-
15日(日)UFC Fight NightMMA-
15日(日)ROAD FC 076MMA-
21日(土)PFL
Madrid 		MMA-
22日(日)UFC Fight Night
LONDON 		MMA-
28日(土)Krush.188K-1-
28日(土)RISE ELDORADO 2026キックボクシング-
29日(日)UFC Fight NightMMA-
29日(日)プロ修斗 公式戦MMA-
30日(月)Lemino修斗 vol.4MMA-

4月

開催日大会名種別放送・配信
5日(日)NJKF 2026
2nd 		キックボクシング-
11日(土)プロ修斗 公式戦MMA-
11日(土)SHOOT BOXING
2026 act.2 		シュートボクシング-
18日(土)KNOCK OUTキックボクシング-
26日(日)RISE 197キックボクシング-
29日(水)ONE 175
日本大会 		MMA-

5月

開催日大会名種別放送・配信
4日(月)PANCRASE BLOOD.10MMA-
15日(金)KNOCK OUTキックボクシング-
16日(土)RISE 198キックボクシング-
17日(日)GRACHAN82MMA-
17日(日)プロ修斗 公式戦
(昼夜大会) 		MMA-
31日(日)PANCRASE 362MMA-

6月

開催日大会名種別放送・配信
6日(土)RISE WORLD SERIES
2026 		キックボクシング-
14日(日)NJKF 2026
3rd 		キックボクシング-
15日(月)UFC White HouseMMA-
21日(日)KNOCK OUTキックボクシング-
21日(日)SHOOT BOXING
2026 act.3 		シュートボクシング-
28日(日)PANCRASE
363 / 364 		MMA-
28日(日)RISE 199キックボクシング-

7月

開催日大会名種別放送・配信
12日(日)RISE 200キックボクシング-
20日(月)プロ修斗 公式戦MMA-
26日(日)GRACHAN83MMA-

8月

開催日大会名種別放送・配信
2日(日)KNOCK OUTキックボクシング-
8日(土)KNOCK OUTキックボクシング-
22日(土)SHOOT BOXING
2026 act.4 		シュートボクシング-
29日(土)RISE 201キックボクシング-

9月

開催日大会名種別放送・配信
5日(土)KNOCK OUTキックボクシング-
13日(日)GRACHAN84MMA-
16日(水)NJKF 2026 4thキックボクシング-
19日(土)RISE WORLD SERIES
2026 		キックボクシング-
27日(日)プロ修斗 公式戦
(昼夜大会) 		MMA-

10月

開催日大会名種別放送・配信
17日(土)RISE 202キックボクシング-
18日(日)プロ修斗 公式戦MMA-
23日(金)KNOCK OUTキックボクシング-
24日(土)SHOOT BOXING
2026 act.5 		シュートボクシング-
25日(日)GRACHAN85MMA-

11月

開催日大会名種別放送・配信
1日(日)NJKF 2026 5thキックボクシング-
8日(日)RISE 203キックボクシング-
15日(日)KNOCK OUTキックボクシング-
29日(日)プロ修斗 公式戦MMA-

12月

開催日大会名種別放送・配信
6日(日)GRACHAN86MMA-
20日(日)RISE WORLD SERIES
2026 		キックボクシング-
30日(水)KNOCK OUTキックボクシング-

U-NEXTでUFCなど格闘技コンテンツを配信！31日間無料トライアルで視聴

2026年の格闘技・ボクシングのおすすめ視聴方法は？

U-NEXT』や『Leminoプレミアム』では、多くの格闘技イベントを視聴することができる。

【U-NEXT】31日間無料トライアルあり！

U-NEXT 16:9

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT公式ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

U-NEXTでUFCなど格闘技コンテンツを配信！31日間無料トライアルで視聴

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

【Leminoプレミアム】初月無料トライアルあり！

lemino premium join

Leminoプレミアムでは初回初月無料トライアルを実施しており、期間中は映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて無料で見放題となる。

Leminoの無料トライアル登録方法

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

Leminoで格闘技コンテンツを配信！プレミアムで快適視聴初月無料トライアルで視聴

※本記事に掲載されている配信情報は2025年12月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

0