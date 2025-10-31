MLB（メジャーリーグ）は日本時間11月1日(土)、ワールドシリーズ第6戦でトロント・ブルージェイズとロサンゼルス・ドジャースが対戦する。
本記事では、ブルージェイズvsドジャースの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。
ブルージェイズ対ドジャース第6戦｜試合日程・プレイボール時刻
MLBワールドシリーズ第6戦のトロント・ブルージェイズvsロサンゼルス・ドジャースは日本時間11月1日(土)に開催される。
ドジャースはこの試合で山本由伸が先発予定。ブルージェイズはケビン・ガウスマンが先発マウンドに上がる。
すでに3勝をマークしこの試合に王手を懸けているブルージェイズは勝てば32年ぶりのワールドシリーズ制覇となる。一方のドジャースは連覇に向けてあとがない状況。勝って11月2日開催予定の第7戦へ持ち込みたいところだ。
- 大会：MLBワールドシリーズ第6戦
- 日時：日本時間11月1日(土)午前9:00開始予定
- 対戦：ブルージェイズvsドジャース（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 所属）
ブルージェイズ対ドジャース第6戦｜テレビ放送・ネット配信予定
ブルージェイズvsドジャースは『NHK総合』『NHK BSプレミアム4K』『MLB.tv』『SPOTV NOW』『Amazon Prime Video』が中継・配信を行う。
『Amazon Prime Video』は30日間無料トライアルが付帯。登録すれば無料ですぐに視聴できる。
■放送局・スケジュール
- テレビ：NHK総合(途中サブチャンネルに切り替わりあり)、NHK BSプレミアム4K
- ネット：SPOTV NOW、Amazon Prime Video(無料あり)、MLB.tv(Amazon Prime Video｜無料あり)、MLB.tv
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ブルージェイズ対ドジャース第6戦｜中継局一覧
2025年のMLBポストシーズンは、『SPOTV NOW』と『Amazon Prime Video』、『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』でライブ配信される。
『SPOTV NOW』では、ポストシーズンの全試合を日本語実況付き中継。『MLB.tv』でも全試合ライブ配信予定だが、日本語音声はつかない。Amazonプライム会員向けに『Amazon Prime Video』で追加料金なく配信される試合は、注目試合のみとなる。
|配信サービス
|形態
|WS第6戦中継
|Amazon Prime Video
|ネット
|・ライブ配信
|SPOTV NOW
|ネット
|・ライブ配信
|MLB.tv(Amazonあり)
|ネット
|・ライブ配信
|J SPORTS
|衛星放送
|・録画放送
|NHK
|地上波・衛星放送
|・総合とBSプレミアム4Kで中継
MLBワールドシリーズ第6戦のおすすめ視聴方法
【プライムビデオ】ワールドシリーズ全試合配信！無料トライアル視聴可能Amazon
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！SPOTV NOW
前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。
登録方法は以下の通り。
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。
登録方法は以下の通り。
- Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
