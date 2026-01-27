Goal.com
ライブ
チャンピオンズ リーグ
team-logoアスレティック・クルブ
San Mames
team-logoスポルティングCP
Yuta Tokuma

【1月29日】ビルバオvsスポルティングCPのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【守田英正出場予定】1月29日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節、ビルバオ対スポルティングCPの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。ビルバオと、守田英正が所属するスポルティングCPが対戦する。

本記事では、ビルバオvsスポルティングCPのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ビルバオvsスポルティングCPの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のビルバオvsスポルティングCPは、ビルバオのホーム「エスタディオ・サン・マメス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ビルバオ vs スポルティングCP
  • 会場：エスタディオ・サン・マメス

ビルバオvsスポルティングCPの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ビルバオvsスポルティングCPの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

ビルバオvsスポルティングCP チーム情報

アスレティック・クルブ vs スポルティングCP 予想スタメン

アスレティック・クルブHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestSCP
1
ウナイ・シモン
12
ヘスス・アレソ
3
ダニエル・ビビアン
4
アイトール・パレデス
2
アンドニ・ゴロサベル
18
M. Jauregizar
30
A. Rego
19
A. Boiro
23
ロベルト・ナバーロ
20
U. Gomez
11
ゴルカ・グルゼタ
1
ルイ・シルヴァ
25
ゴンサロ・イナシオ
22
イバン・フレスネダ
13
ゲオルギオス・バジャニディス
5
守田英正
91
リカルド・マンガス
20
マクシミリアーノ・アラウホ
17
フランシスコ・トリンコン
52
ジョアン・シモンエス
10
ジェニー・カタモ
97
ルイス・スアレス

3-4-2-1

SCPAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エルネスト・バルベルデ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイ・ボルヘス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ATH
-直近成績

ゴールを許す
10/15
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

SCP
-直近成績

ゴールを許す
9/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

ATH

直近の 3 試合

SCP

1

Win

0

引分け

2

勝利

4

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/3
両チームが得点
2/3

順位表

0