2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。ビルバオと、守田英正が所属するスポルティングCPが対戦する。

本記事では、ビルバオvsスポルティングCPのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ビルバオvsスポルティングCPの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のビルバオvsスポルティングCPは、ビルバオのホーム「エスタディオ・サン・マメス」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節

日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間

カード：ビルバオ vs スポルティングCP

会場：エスタディオ・サン・マメス

ビルバオvsスポルティングCPの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ビルバオvsスポルティングCPの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

WOWOW

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

ビルバオvsスポルティングCP チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表