ベティスがイスコとの契約を2028年まで延長…今季初出場の復帰戦でアシスト

ベティスがMFイスコとの契約を2028年まで延長したことを発表した。

2023年の加入以降、ベティスのアイドルとなったイスコ。筋肉系の怪我1回と腓骨骨折2回という3つの大きな怪我を負っているが、これまで公式戦69試合に出場し21ゴール・18アシストを記録。1年目はカンファレンスリーグ出場権獲得に貢献し、2年目はヨーロッパリーグ出場権を獲得しただけでなく、チェルシーとの初のカンファレンスリーグ決勝へと導いた。

現行契約は2027年までとなっていたが、新たに1年を延長。2028年までの契約となり、イスコは以下のようにコメントしている。

「ベティスにはたくさんの思い入れがある。ほとんどのクラブが僕を信じてくれなかった時、サッカー界が見放したと思われていた時に、彼らは信じてくれた。クラブとファンの信頼に感謝しているし、これからはピッチで彼らが僕に与えてくれたすべてに報いるために、成長し続け、タイトルを獲得し、ベティスをさらに偉大なチームにするために全力を尽くすつもりだ。そして、少なくともあと3年は自分の時間が残されていることを願っている」

なお、イスコは23日のジローナ戦で途中出場し、今季初の公式戦出場に。腓骨骨折から復帰し、30分間の出場でいきなりアシストを記録している。