183億円受け取るベンゼマ、“タダ同然”の新契約オファーに激怒？アル・イテハドでのプレー拒否か

アル・イテハドFWカリム・ベンゼマは、契約更新を巡ってサウジ・プロリーグと対立しているようだ。

2009年～2023年までレアル・マドリーでプレーし、4度のラ・リーガ制覇や5度のチャンピオンズリーグ優勝を達成、2022年にはバロンドールにも輝いたベンゼマ。2023年夏に契約満了を持って退団すると、サウジアラビアの強豪に新天地を求めていた。そしてアル・イテハドでも公式戦83試合で54ゴール17アシストを記録し、昨季はリーグ優勝も達成している。

そんな38歳だが、アル・イテハドとの現行契約は今季終了まで。そして新契約交渉を巡ってクラブとの対立が深まっているようだ。

フランス『レキップ』によると、ベンゼマは昨夏の時点でサウジ・プロリーグ側から契約延長すると約束されていた模様。しかし、最初の正式オファーが届いたのは1月の移籍市場終了5日前の今月28日であったようだ。さらに、この提案は肖像権のみを保証するものであり、選手の関係者は「タダ同然でプレーするに等しい」と激怒しているという。現在の契約は年俸1億ユーロ（約183億円）のようだが、新契約には基本給が設定されていないとも報じられている。

また同メディアは、ベンゼマの雇用主はサウジ・プロリーグであり、アル・イテハド側はリーグの決定に対してできることはないと指摘。そして29日のアル・ファトフ戦(2-2)の数時間前、ベンゼマは試合への出場を拒否したとのこと。新契約内容に不満を持っており、状況が改善するまでクラブから離脱することを決断したようだ。

一部ではヨーロッパ復帰の可能性も伝えられているベンゼマ。今後の動向に注目が集まっている。